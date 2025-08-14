Incontro Trump - Putin in Alaska a rischio, perché l'eruzione del vulcano in Kamchatka minaccia il summit

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

C’è molta attesa riguardo all’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin, il 15 agosto in Alaska si tenta di trattare sulla pace e la fine della guerra in Ucraina. Ma il vertice potrebbe saltare a causa di un fenomeno naturale. Il fumo del vulcano che ha eruttato in Kamchatka rappresenta un pericolo per l’aviazione locale.

Perché l’eruzione del vulcano minaccia il summit Trump – Putin

Il vulcano Krasheninnikov in Kamchatka ha prodotto una colonna di cenere alta tre chilometri, creando una potenziale minaccia per l’aviazione locale. Lo ha riferito il Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) citato da Ria Novosti.

È stato impostato un codice di pericolo arancione per l’aviazione. Il vulcano si trova a 200 chilometri da Petropavlovsk.

La colonna di fumo del vulcano in Kamchatka

“La colonna di cenere si è estesa per 170 chilometri a sud-est del vulcano”, hanno osservato gli scienziati.

Come riporta Alaska Public Media, nelle scorse ore la cenere proveniente dalla penisola russa ha causato la cancellazione dei voli Alaska Airlines per le località di Nome e Kotzebue. Per questo potrebbe esserci il rischio che il 15 agosto 2025 il presidente russo non riesca a raggiungere l’Alaska dove è previsto il vertice con Donald Trump.

Cosa è successo durante l’eruzione

Una potente eruzione di uno dei vulcani più attivi dell’Eurasia ha provocato in Kamchatka, estremo oriente russo, un’imponente colonna di cenere, spingendo le autorità russe ad alzare il livello di allerta per l’aviazione al massimo grado: codice rosso. Poi sceso ad arancione.

Le autorità locali e alcuni esperti russi hanno assicurato che la situazione non rappresenta al momento una minaccia per il summit previsto in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin.

L’esplosione principale è avvenuta alle 16.32 ora locale (le 6.32 in Italia), generando una nube di cenere che si è estesa per 95 chilometri verso est. Si tratta del terzo forte episodio esplosivo registrato nella stessa giornata. La nube non interessa Anchorage, dove si deve tenere il vertice.

A seguito dell’eruzione, Alaska Airlines ha cancellato cinque voli diretti verso città nella parte occidentale dello stato, tra cui Nome, Kotzebue e Utqiagvik, per motivi di sicurezza. Tuttavia, anche secondo la compagnia la situazione non dovrebbe ostacolare l’incontro previsto ad Anchorage tra Donald Trump e Vladimir Putin.

Cosa si sa sul vertice Trump – Putin

Tra le ipotesi dei punti su cui si proverà a trattare durante l’incontro Trump – Putin per raggiungere la pace, c’è la possibilità che il presidente statunitense offra al leader russo Vladimir Putin l’accesso ai metalli rari presenti in Alaska.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph, la proposta sarebbe intesa per incentivare la Russia a trovare un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Tra le ipotesi in discussione anche la possibile revoca parziale delle sanzioni statunitensi sul settore aeronautico russo, secondo la stessa fonte.

Intanto l’Amministrazione americana ha avvertito la controparte russa che, se quest’ultima non “fermerà la guerra” ci saranno “gravi conseguenze”.