Incontro Trump - Zelensky dopo il summit con Putin, richiesta particolare del tycoon sull'outfit dell'ucraino

Donald Trump incontrerà tra poche ore Volodymyr Zelensky dopo il summit in Alaska con Vladimir Putin che non ha portato al cessate il fuoco. Lo staff della Casa Bianca, prima di ricevere il presidente ucraino, avrebbe fatto una particolare richiesta ai funzionari di Kiev, domandando quale outfit indosserà Zelensky durante il vertice previsto nello Studio Ovale.

La Casa Bianca ha chiesto ai funzionari ucraini se Zelensky ha intenzione di indossare un abito per l’incontro con Trump. Lo riferisce Axios citando alcune fonti.

Nel corso dell’ultimo incontro nello Studio Ovale tra i due presidenti, la scelta del numero uno di Kiev di presentarsi in stile militare era stata criticata da Trump.

Alcuni funzionari dell’amministrazione arrivarono a sostenere che la faccenda dell’abito avesse in qualche modo contribuito all’esito disastroso del faccia a faccia, risoltosi in un clamoroso scontro in mondovisione.

Bilaterale e multilaterale, formato senza precedenti a Washington

Il vertice con Zelensky alla Casa Bianca arriva dopo il summit in Alaska avuto da Trump con Putin. Si sperava in un cessate il fuoco che non è arrivato. Anzi in queste ore Mosca sta procedendo con un attacco nel cuore dell’Ucraina. Missili russi hanno colpito case nel centro di Kharkiv. Ci sono vittime e bambini feriti.

Il presidente americano, alle 19.15 ora italiana, sarà protagonista di un vertice bilaterale con Zelensky. A seguire, alle ore 21, l’incontro multilaterale con ben sette leader europei, per un formato che non ha precedenti nella storia recente della diplomazia americana.

All’incontro saranno presenti il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente finlandese Alexander Stubb, il Segretario generale della Nato Mark Rutte e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il presidente Usa mette in guardia Zelensky: “Non può entrare nella Nato”

Il clima è piuttosto teso. Trump ha messo in guardia Zelensky prima di riceverlo a Washington. “Zelensky non può riavere la Crimea e non può entrare nella Nato, certe cose non cambiano”, ha scritto il tycoon su Truth.

E “se volesse – ha aggiunto -, il presidente dell’Ucraina potrebbe porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente oppure può continuare a combattere“.

Trump contro i media: “So cosa sto facendo”

Trump ha anche attaccato i media che lo hanno criticato in questi giorni: “So esattamente cosa sto facendo” con la Russia e l’Ucraina: “Sono qui per mettere fine” alla guerra.

E ancora: “Ho risolto 6 guerre in 6 mesi, una delle quali un possibile disastro nucleare, eppure devo leggere e ascoltare il Wall Street Journal e molti altri dire tutto quello che sto sbagliando nel pasticcio Russia-Ucraina“.

“Questa è la guerra di Biden e non sarebbe mai accaduta se fossi stato presidente. So esattamente quello che sto facendo e non ho bisogno dei consigli di persone che hanno lavorato per anni su questi conflitti e non sono stati capaci di risolverli”, ha concluso Trump.