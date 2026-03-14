Incornato da un toro a Crispiano vicino Taranto, morto 80enne in ospedale dopo operazione: ferite troppo gravi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

È stato colto alla sprovvista da un toro, che l’ha travolto e incornato più volte. Un uomo di 80 anni è morto in ospedale a Taranto per le gravissime ferite subite nell’attacco, avvenuto nelle campagne del comune di Crispiano. Nonostante l’operazione chirurgica d’urgenza, l’anziano non è sopravvissuto. I carabinieri indagano sull’accaduto: l’animale potrebbe essere uscito dal recinto di un’azienda agricola della zona.

Incornato da un toro a Crispiano

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, quando l’80enne si è recato nell’agro in provincia di Taranto per raccogliere asparagi.

Stando a quanto riportato da Repubblica, l’ex idraulico in pensione sarebbe stato caricato alle spalle dal toro, mentre era da solo tra i campi a poca distanza da una mandria.

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Il ricovero a Taranto

L’uomo non si sarebbe accorto della presenza tra le mucche dell’animale, che all’improvviso lo avrebbe travolto e incornato diverse volte, causandogli profonde lesioni alla schiena e in altre parti del corpo.

L’80enne è rimasto per diverso tempo riverso a terra in una pozza di sangue, fino a quando dei passanti l’hanno notato e hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

La morte per le ferite

A causa della forte emorragia, il pensionato è arrivato in condizioni disperate ed è stato ricoverato al pronto soccorso per un intervento chirurgico urgente.

L’operazione non è però bastata a salvare la vita dell’80enne, morto dopo 24 ore di agonia nel reparto di rianimazione.

Come riportato dai medici, l’anziano avrebbe riportato diversi organi perforati, tra cui i reni, oltre a numerose fratture al braccio e al bacino.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri coordinati del pm della procura di Taranto Salvatore Colella, che al momento ha aperto un fascicolo contro ignoti.

Alla dottoressa Liliana Innamorato dell’ospedale Santissima Annunziata sono stati affidati i rilievi medico legali sulla salma.