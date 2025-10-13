Incoronata Boccia giornalista Rai dice che "non ci sono prove che Israele abbia mitragliato civili inermi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Incoronata Boccia, direttrice dell’Ufficio Stampa della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Israele che hanno creato scalpore alla “Giornata di Studio e Analisi in occasione dell’anniversario del 7 ottobre 2023” al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. “Non ci sono prove che abbia mitragliato civili inermi”, ha detto la giornalista.

Cosa ha detto Incoronata Boccia su Israele e Hamas

Il passaggio dell’intervento di Incoronata Boccia che ha scatenato polemiche è il seguente: “Si è parlato spesso del cinismo e della spietatezza dell’esercito israeliano, eppure non esiste una sola prova che l’esercito israeliano abbia mitragliato civili inermi. Eppure questo è stato detto, senza alcuna verifica delle fonti”.

Nel suo intervento, la giornalista Rai ha anche detto: “Vergogna! Vergogna! Vergogna! Lo affermo 3 volte perché il numero 3 è quello della completezza e della compiutezza. Oggi ci sarebbe da vergare un ‘J’accuse’ tombale non solo sul suicidio dell’Occidente, o di una parte di esso, soprattutto dell’Europa, ma sul suicidio del giornalismo. Io proporrei che oggi, da questa tavola rotonda, emerga una candidatura ad Hamas per l’Oscar per la Migliore Regia, a cui noi giornalisti per primi ci siamo piegati senza alcun spirito critico. Dove sono stati allestiti i set noi non siamo andati a verificare. Ci sono state delle inchieste che hanno provato che quella informazione era propaganda. Tutto questo non è successo nel deep web o sui social, i principali colpevoli siamo stati noi del giornalismo mainstream ufficiale, questa è la vergogna per cui dovremo fare mea culpa davanti al mondo”.

ANSA

Incoronata Boccia.

La storia della bimba palestinese Hind Rajab

Le parole di Incoronata Boccia hanno riportato alla memoria la storia di Hind Rajab, bimba palestinese di 6 anni che a gennaio del 2024 fu uccisa nel corso di un’operazione dell’esercito israeliano nel nord della Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha negato le proprie responsabilità ma la sua versione è stata smentita da diverse inchieste giornalistiche. Alla storia di Hind Rajab è stato dedicato anche un film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’intera vicenda è stata ricostruita da Il Post. Prima dell’inizio della guerra Hind Rajab viveva con la famiglia nel nord della città di Gaza. In seguito all’attacco di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023 e all’invasione della Striscia di Gaza da parte di Israele, la famiglia si spostò nel quartiere occidentale di Tel al Hawa, dove però nel gennaio del 2024 venne diffuso un ordine di evacuazione. La famiglia di Hind decise quindi di spostarsi ancora, stavolta verso nord.

L’auto su cui salì Hind assieme a 6 suoi familiari fu fermata dopo aver percorso solo 400 metri. Il Washington Post ha ricostruito cosa successe in un’inchiesta. Attorno alle 13 Layan, cugina 15enne di Hind, che era in auto con lei, chiamò lo zio Samir Hamada dicendogli che l’auto era stata circondata e che l’esercito israeliano stava sparando contro di loro. Tutte le persone a bordo, tranne Layan e Hind, erano state uccise. Layan riuscì poi a contattare la Mezzaluna Rossa palestinese (corrispettivo locale della Croce Rossa) ma la telefonata durò meno di un minuto. Nella registrazione poi diffusa si sente la ragazzina dire a un operatore: “Ci stanno sparando, il carro armato è di fianco a me”. Poco dopo dopo si sente una scarica di colpi da arma da fuoco. Anche Layan era stata uccisa.

Dopo la fine improvvisa della telefonata, la Mezzaluna Rossa richiamò subito e a rispondere Hind, l’unica persona nell’auto rimasta in vita. Il film in concorso a Venezia ha ricostruito quanto successo nella sala operativa della Mezzaluna Rossa, con gli operatori che parlarono per circa 3 ore con la bimba.

L’organizzazione provò a coordinarsi con Israele per inviare sul posto un’ambulanza. Un portavoce della Mezzaluna Rossa ha riferito al Washington Post che Israele autorizzò il passaggio dell’ambulanza e che venne fornita anche una mappa con il percorso per raggiungere Hind. Quell’ambulanza non raggiunse mai Hind. La telefonata si interruppe improvvisamente e non è chiaro cosa successe esattamente.

Il corpo di Hind, assieme a quello dei familiari, fu trovato il 10 febbraio (12 giorni dopo), quando l’esercito israeliano aveva già concluso l’operazione militare in quella zona. Lo zio di Hind, Samir Hamada, ha riferito di aver visto il corpo di Hind e di Layan sui sedili posteriori. L’ambulanza venne trovata a circa 50 metri dalla macchina, totalmente distrutta e con i corpi dei due paramedici carbonizzati. Analizzando le immagini satellitari, il sito Forensic Architecture ha affermato che “probabilmente” il mezzo fu colpito da un carro armato israeliano.

In un comunicato diffuso dopo il ritrovamento dei corpi, l’esercito israeliano ha dichiarato che i suoi soldati “non erano presenti vicino al veicolo né a distanza di tiro dal veicolo in cui la bambina è stata trovata” e che, dal momento che le forze armate non erano presenti nella zona, non era necessario che l’ambulanza si coordinasse con loro.

Tale ricostruzione è stata smentita dalle inchieste giornalistiche basate sull’analisi dei video e delle immagini satellitari, sulle registrazioni delle telefonate con la Mezzaluna Rossa e su diverse testimonianze.

Chi è Incoronata Boccia

Incoronata Boccia è stata nominata direttrice dell’Ufficio Stampa della Rai nel giugno 2025, dopo un’esperienza al Tg1 in qualità di Vice Direttrice.

L’esordio nel mondo del giornalismo risale al 2000, al Tg5 allora diretto da Enrico Mentana. Dal 2001 al 2005, Incoronata Boccia ha lavorato come inviata a La vita in diretta. In seguito ha ricoperto incarichi di conduttrice, inviata e vice caporedattrice nel TGR Rai, nella sede regionale di Cagliari.

Nel 2022 ha guidato la conduzione di Weekly, prima dell’approdo alla Vice Direzione del TG1.

Incoronata Boccia e le sue parole sull’aborto

Già nell’aprile del 2024, Incoronata Boccia era finita nella bufera per alcune sue dichiarazioni sull’aborto, definito “un omicidio“.

“Stiamo scambiando un delitto per un diritto“, aveva detto ancora in quell’occasione.