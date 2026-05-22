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Un video circolato sui social e oggi ripostato dalla deputata Gaetana Russo, riporta l’attenzione su un episodio avvenuto a Parma, nei pressi di un istituto scolastico, dove due docenti sarebbero stati aggrediti da alcuni studenti all’esterno dell’edificio. Le mostrano momenti di forte tensione con urla, minacce e una colluttazione che coinvolge più persone. Nel filmato si vede un insegnante tentare di allontanare i ragazzi e annunciare l’intenzione di chiamare le forze dell’ordine, ma la situazione degenera rapidamente. Un gruppo di studenti accerchia e colpisce uno dei docenti, mentre un secondo insegnante interviene senza riuscire a fermare l’aggressione. L’episodio ha suscitato ampia indignazione online e acceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole. Il sindacato degli insegnanti ha chiesto l’intervento della procura per accertare i fatti e individuare eventuali responsabilità.