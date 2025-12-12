Incubo furti in auto a Salerno: fermano anziane con una scusa per rubare le borse, 17 colpi a segno
Due uomini arrestati a Salerno per furti e frodi informatiche: colpite donne anziane con la scusa dell’informazione stradale.
Due uomini sono stati arrestati a Salerno con l’accusa di aver messo a segno una lunga serie di furti e frodi informatiche, sfruttando la richiesta di informazioni stradali per distrarre le vittime. L’operazione, condotta dalla Squadra mobile, ha portato alla luce almeno 17 episodi avvenuti tra luglio e settembre, con un profitto illecito stimato in 50 mila euro.
Le indagini della Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto dei due uomini è stato il risultato di un’attenta attività investigativa svolta dagli agenti della Squadra mobile di Salerno. Gli investigatori hanno analizzato le immagini di videosorveglianza e le movimentazioni bancarie dei sospettati, riuscendo così a ricostruire la dinamica dei furti e delle frodi informatiche perpetrate ai danni di numerose vittime.
Il modus operandi: la truffa dell’informazione stradale
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due arrestati avevano sviluppato una tecnica ben collaudata. Le vittime, per lo più donne e spesso anziane, venivano avvicinate mentre si trovavano a bordo della propria auto. Uno dei due uomini chiedeva un’informazione stradale, distraendo la persona, mentre il complice approfittava della situazione per sottrarre la borsa dall’abitacolo. In questo modo, i malviventi si impossessavano di denaro, documenti, oggetti di valore e carte di credito.
Dalla sottrazione della borsa agli illeciti bancari
Una volta ottenute le carte di credito, i due passavano immediatamente alla fase successiva. Le carte venivano utilizzate per effettuare prelievi di contante o pagamenti rapidi presso esercizi commerciali. In alcuni casi, i ladri riuscivano anche a rubare gli smartphone delle vittime, accedendo così ai sistemi di home banking. Attraverso l’accesso abusivo ai conti, disponevano bonifici di importo consistente verso conti correnti o carte create appositamente per riciclare i proventi delle attività illecite.
Il bilancio dell’operazione: 17 furti e 50 mila euro di profitto illecito
Le indagini hanno permesso di ricostruire almeno 17 episodi di furto avvenuti tra luglio e settembre a Salerno. Il danno economico stimato ammonta a circa 50 mila euro, frutto di prelievi, pagamenti e bonifici effettuati tramite i sistemi bancari delle vittime. Gli inquirenti hanno contestato ai due arrestati numerosi reati, tra cui furto, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e ricettazione.
Le vittime: donne e anziane nel mirino
Le persone prese di mira dai due arrestati erano prevalentemente donne, spesso anziane, scelte per la loro maggiore vulnerabilità. La tecnica della richiesta di informazione stradale si è rivelata particolarmente efficace per distrarre le vittime e consentire il furto senza destare sospetti immediati. Solo in seguito, le vittime si accorgevano della sparizione della borsa e dei beni contenuti all’interno.
L’azione della Polizia e l’arresto
L’operazione della Squadra mobile di Salerno ha messo fine alla serie di furti e frodi informatiche che avevano creato allarme tra la popolazione, in particolare tra le donne della città. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al monitoraggio delle transazioni bancarie sospette, gli investigatori sono riusciti a identificare e fermare i responsabili, assicurandoli alla giustizia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.