Fermato dalla Polizia un uomo di 45 anni a Catania per minacce, ingiurie, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo aver inseguito l’ex fidanzata per le vie del centro. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi, a seguito della richiesta di aiuto della donna, che temeva per la propria incolumità a causa delle continue molestie subite dopo la fine della loro relazione.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato recentemente nel centro cittadino di Catania. Un uomo di 45 anni, originario del capoluogo etneo, è stato arrestato dagli agenti della squadra volanti della Questura per una serie di reati commessi ai danni della sua ex compagna.

La richiesta di aiuto e l’intervento della Polizia

Tutto è iniziato quando la vittima, mentre si recava dal parrucchiere a piedi, si è accorta di essere seguita dall’ex fidanzato, che la inseguiva in bicicletta urlando e inveendo contro di lei. Spaventata, la donna ha contattato la sala operativa della Questura, fornendo indicazioni precise sulla direzione che stava seguendo. L’uomo, nel frattempo, attirava l’attenzione dei passanti con il suo comportamento aggressivo.

In pochi minuti, una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha raggiunto la donna in via di Sangiuliano, mettendola immediatamente in sicurezza. Gli agenti hanno tentato di allontanare l’uomo, che però è sceso repentinamente dalla bicicletta e ha spinto con forza uno dei poliziotti, colpendolo al petto nel tentativo di avvicinarsi ancora alla ex compagna.

L’arresto e le accuse

Dopo aver bloccato definitivamente il 45enne, i poliziotti lo hanno condotto nell’auto di servizio e accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato identificato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, secondo quanto riferito dalla Polizia, è stato inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria per atti persecutori, in attesa di essere giudicato per direttissima. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale condanna definitiva.

Le molestie e la denuncia della vittima

L’intervento tempestivo degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna, ancora scossa per quanto accaduto, ha deciso di sporgere denuncia, raccontando agli investigatori una serie di episodi analoghi avvenuti in passato. Secondo la sua testimonianza, l’ex fidanzato non avrebbe accettato la fine della loro relazione, durata circa sei anni, e avrebbe iniziato a manifestare comportamenti sempre più ossessivi e morbosi nei suoi confronti.

La vittima ha riferito che l’uomo si sarebbe più volte appostato sotto la sua abitazione, attendendola negli orari di uscita e rientro dal lavoro, provocandole uno stato di ansia e angoscia crescente. Questi elementi sono stati raccolti dagli agenti e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le valutazioni del caso.

Le conseguenze per l’indagato

Informato il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, il 45enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, dove resterà in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità a carico dell’uomo.

IPA