Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e custodia cautelare in carcere, queste le conseguenze di un intervento della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un uomo di 36 anni a Verona. Il soggetto è stato sorpreso mentre rubava due biciclette di proprietà di due turiste belghe, grazie alla segnalazione di un cittadino e al tempestivo intervento degli agenti.

La segnalazione a Verona

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato ieri mattina intorno alle 12 nell’area di sosta per caravan di via Gianattilio dalla Bona a Verona. Un cittadino ha notato una persona aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un camper, dove erano assicurate due biciclette.

Dopo aver visto l’uomo guardarsi intorno, estrarre un flessibile dallo zaino e tagliare la catena che teneva legate le bici, il testimone ha immediatamente contattato il 113. Ha poi continuato a fornire aggiornamenti in tempo reale alla Centrale Operativa, seguendo gli spostamenti del sospettato fino all’arrivo delle Volanti.

L’arresto e la perquisizione

Grazie alle dettagliate indicazioni del residente, i poliziotti hanno individuato il 36enne appena fuori dall’area di sosta. L’uomo si stava allontanando in sella a una delle biciclette appena sottratte e conduceva l’altra con una mano.

Gli agenti lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione, trovandolo ancora in possesso del flessibile utilizzato per tranciare la catena di sicurezza. A quel punto, il sospettato è stato arrestato per furto aggravato.

Le vittime: due turiste belghe

Gli accertamenti successivi hanno permesso di rintracciare le proprietarie delle biciclette: due turiste belghe in vacanza a Verona. Le donne avevano parcheggiato il camper nell’area di sosta solo poche ore prima.

Al loro ritorno, intorno alle 13.30, hanno trovato le catene tranciate, il portabici danneggiato e un biglietto che le invitava a recarsi in Questura per recuperare i loro mezzi, dal valore complessivo di circa 5.000 euro.

I precedenti e la misura cautelare

L’uomo arrestato risulta già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona. Su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

Oggi il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Le biciclette sono state restituite alle legittime proprietarie, che hanno potuto recuperare i loro beni grazie all’efficace collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

IPA