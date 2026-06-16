Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un provvedimento di collocamento in comunità è stato eseguito nei confronti di un sedicenne di origini ucraine, ritenuto responsabile di tre rapine aggravate avvenute a Ferrara nei mesi di marzo e aprile 2026. Il giovane avrebbe minacciato le vittime con armi da taglio per sottrarre beni di valore e denaro contante. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna.

L’intervento a Ferrara

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha portato avanti un’articolata attività investigativa che ha permesso di identificare il presunto autore delle tre rapine aggravate.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna e hanno previsto un’analisi approfondita delle immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadini e privati.

Il risultato di queste indagini ha condotto all’emissione di una misura cautelare nei confronti del sedicenne, che è stato trasferito presso una struttura comunitaria individuata dalle autorità competenti.

Modalità delle rapine e vittime coinvolte

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe agito in tre episodi distinti, tutti avvenuti a Ferrara tra marzo e aprile 2026. In ciascuna occasione, l’indagato avrebbe sottratto beni a terzi, utilizzando la minaccia e la forza per superare la resistenza delle vittime. In due occasioni avrebbe impugnato un coltello, mentre nella terza avrebbe utilizzato un taglierino.

Le vittime delle rapine sono state sia maggiorenni che minorenni: nella prima azione la persona offesa era un cittadino maggiorenne, nella seconda sono stati coinvolti due maggiorenni, mentre nel terzo episodio la minaccia è stata rivolta contro un minorenne.

Il bottino delle rapine

Il giovane avrebbe accumulato un bottino composto da diverse sigarette elettroniche, un telefono cellulare di ultima generazione dal valore di 1.400 euro e una somma in contanti pari a 300 euro.

Questi beni sarebbero stati sottratti alle vittime durante i tre episodi criminosi.

L’intervento della Polizia e il trasferimento in comunità

Al termine delle formalità di rito, la Squadra Mobile ha dato esecuzione alla misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria per i minorenni. Il sedicenne è stato quindi trasferito e collocato presso la struttura comunitaria individuata, come previsto dal provvedimento restrittivo.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e repressione dei reati predatori svolta dalla Polizia di Stato sul territorio di Ferrara. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questo tipo di reati, al fine di garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

IPA