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Furto aggravato ai danni di una donna anziana, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bologna. Un uomo italiano di 67 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dopo aver sottratto con violenza il portafoglio a una donna di 79 anni in Piazza dei Martiri, approfittando della sua situazione di difficoltà. L’uomo è stato individuato e fermato dagli agenti, che hanno recuperato e restituito il denaro alla vittima.

L’intervento a Bologna

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Bologna, precisamente in Piazza dei Martiri. La vittima, una donna anziana, si era recata nella zona per motivi lavorativi.

A causa di problemi di deambulazione, la donna utilizzava una carrozzina, che aveva lasciato nell’atrio di uno stabile durante la sua attività lavorativa. Al termine della giornata, però, la carrozzina era sparita, lasciando la donna in evidente difficoltà.

L’intervento del malintenzionato

In quel momento di smarrimento, la donna è stata avvicinata da un uomo, già noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora. L’uomo, fingendo di volerla aiutare a recuperare la carrozzina rubata, le ha chiesto una somma di denaro come compenso per il suo aiuto.

Fidandosi delle sue parole, la donna ha estratto il portafoglio dalla borsa per consegnargli alcune monete. Tuttavia, l’uomo ha colto l’occasione per strappare con violenza tutto il denaro contante presente nel portafoglio e si è dato rapidamente alla fuga in direzione di Via Amendola.

L’immediato intervento della Polizia

Gli agenti del Commissariato “Due Torri – San Francesco” hanno avviato subito le ricerche nella zona. L’uomo è stato individuato poco dopo in via Milazzo, dove è stato sottoposto a perquisizione personale.

Durante il controllo, sono stati trovati i contanti corrispondenti all’importo sottratto alla donna. Il denaro è stato quindi restituito alla vittima, che aveva vissuto momenti di grande paura e disagio.

Le conseguenze per l’autore del furto

L’uomo, già gravato da molteplici precedenti, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Nei suoi confronti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e per la violazione della misura del Foglio di Via Obbligatorio emessa a marzo 2026.

Le forze dell’ordine stanno inoltre effettuando ulteriori verifiche, anche attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire all’autore del furto della carrozzina della donna.

Il ruolo della videosorveglianza e la collaborazione dei cittadini

Le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza installate nella zona di Piazza dei Martiri e nelle vie limitrofe, nella speranza di raccogliere elementi utili per identificare chi abbia sottratto la carrozzina.

La collaborazione dei cittadini resta fondamentale per contrastare episodi di furto e altri reati contro le fasce più deboli della popolazione.

L’episodio avvenuto a Bologna rappresenta un monito sull’importanza della solidarietà e della vigilanza nei confronti delle persone più fragili. Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato,

la vittima ha potuto riavere il denaro sottratto e l’autore del furto aggravato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per fare piena luce sull’intera vicenda e prevenire ulteriori episodi simili.

IPA