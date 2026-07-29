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Un arresto e un foglio di via obbligatorio, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia contro il fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane. Un 29enne proveniente dalla Campania, già noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti della stessa natura, è stato fermato mentre stava portando a termine una truffa ai danni di un’anziana signora. Il Questore ha disposto per lui il divieto di ritorno nel Comune di Brescia per 3 anni.

L’operazione a Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito delle attività di contrasto alle truffe rivolte alle fasce più deboli della società.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato il sospetto nei pressi della Stazione Ferroviaria cittadina, intento a parlare al cellulare con fare circospetto. Dopo averlo seguito mentre saliva su un taxi, gli investigatori hanno monitorato i suoi movimenti fino a quando è sceso nei pressi di un’abitazione in via Passo del Moncenisio, dove è entrato con atteggiamento guardingo.

Il modus operandi del “trasfertista del crimine”

Il 29enne, definito dagli inquirenti un vero e proprio “trasfertista del crimine” e professionista delle truffe, aveva già collezionato svariati precedenti per reati simili.

Dopo essere uscito dallo stabile, è stato fermato e sottoposto a perquisizione dagli agenti, che lo hanno trovato in possesso di oggetti preziosi in oro e due orologi per un valore complessivo di 20.000 euro.

La truffa ai danni dell’anziana vittima

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica della truffa. La vittima, una signora di 87 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri. Con un pretesto, le aveva fatto credere di essere sospettata di aver commesso una rapina e l’aveva indotta a raccogliere tutti i monili in oro presenti in casa, con la scusa di verificarne la provenienza.

Poco dopo, il malvivente si è presentato nell’abitazione della donna, qualificandosi come collaboratore del presunto Maresciallo. Approfittando di un momento di distrazione, si è impossessato di una borsa contenente i preziosi e ha tentato di allontanarsi. Tuttavia, l’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccarlo immediatamente all’uscita.

Arresto e provvedimenti a carico del truffatore

Condotto negli uffici della Questura, il “trasfertista” è stato arrestato per furto in abitazione pluriaggravato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In seguito, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per 3 anni. In caso di violazione del provvedimento, l’uomo rischia una condanna fino a un anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.

IPA