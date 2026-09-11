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Un uomo dell’area urbana di Rossano è stato sottoposto a divieto di dimora nel Comune di Corigliano-Rossano (Cosenza) e a divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari il 7 settembre, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, dopo una querela presentata dalla vittima il 23 luglio. L’uomo è gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti di un vicino di casa, in un contesto di conflittualità legata al possesso di porzioni di beni.

Le indagini e la misura cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dopo la presentazione di una querela da parte della persona offesa, che ha denunciato una serie di comportamenti vessatori e reiterati da parte del vicino di casa. Le condotte, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbero state caratterizzate da ripetute minacce, anche di morte, rivolte ai membri della famiglia della vittima. La situazione sarebbe divenuta insostenibile, tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine in più occasioni.

La genesi del conflitto

L’origine dei presunti atti persecutori risiede in una conflittualità tra vicini, legata al possesso di alcune porzioni di beni. La tensione tra le parti sarebbe progressivamente aumentata, sfociando in comportamenti che la vittima ha ritenuto persecutori e che ha deciso di denunciare formalmente dopo l’ennesimo episodio.

La persona offesa ha raccontato diversi episodi, anche successivi alla prima querela, che sono stati riscontrati dagli investigatori attraverso l’acquisizione di file video e le dichiarazioni di persone informate sui fatti. Questi elementi hanno contribuito a delineare un quadro di reiterazione delle condotte contestate all’indagato.

L’epilogo delle indagini

L’attività d’indagine, condotta dal personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano e coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, ha avuto il suo epilogo il 7 settembre. In quella data, il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare dell’indagine, ha emanato l’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Corigliano-Rossano e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con controllo tramite braccialetto elettronico.

IPA