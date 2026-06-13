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Un uomo di 32 anni accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagno è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato di Verbania nel pomeriggio dell’11 giugno, dopo che la vittima aveva denunciato una lunga serie di minacce e comportamenti ossessivi. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare è stata adottata in attesa dell’applicazione di un braccialetto elettronico per monitorare i movimenti dell’indagato.

La denuncia e l’inizio delle indagini

La vicenda ha avuto inizio quando la vittima, esasperata da una situazione divenuta insostenibile, ha trovato il coraggio di rivolgersi alla Questura di Verbania. L’uomo ha raccontato agli agenti di essere stato oggetto di minacce e di una serie di dispetti sempre più frequenti e inquietanti da parte dell’ex compagno, che non aveva accettato la fine della loro relazione.

Nonostante i precedenti avvertimenti e una denuncia già presentata, l’indagato aveva continuato a tormentare la vittima, rendendo la sua quotidianità un incubo.

Un’escalation di comportamenti persecutori

Nel giro di poco tempo, il comportamento dell’indagato si è aggravato, passando dalle offese verbali a veri e propri atti concreti. L’uomo è diventato una presenza costante nella vita della vittima, arrivando persino a minacciare anche i familiari dell’ex compagno.

Messaggi intimidatori, appostamenti sotto casa e nei pressi del luogo di lavoro sono diventati episodi ricorrenti, tanto da costringere la vittima a modificare le proprie abitudini per paura di incontrare lo stalker. L’ex compagno, ormai sopraffatto dalla paura, aveva iniziato a evitare di uscire da solo e si faceva accompagnare sul posto di lavoro.

Le indagini della Squadra Mobile

Le indagini, avviate dalla Squadra Mobile della Questura di Verbania dopo la denuncia presentata all’Ufficio denunce dell’UPGSP, hanno permesso di raccogliere elementi concreti a sostegno delle accuse.

Gli investigatori hanno confermato la fondatezza delle dichiarazioni della vittima, documentando la serie di atti persecutori e le continue minacce subite. La gravità della situazione ha spinto la Procura a richiedere una misura cautelare per tutelare la sicurezza della persona offesa.

La decisione della Procura e le misure adottate

Alla luce delle prove raccolte, la Procura ha richiesto l’applicazione del divieto di avvicinamento nei confronti dell’indagato, con l’ulteriore misura del braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.

In attesa che il dispositivo venga applicato, l’uomo resta agli arresti domiciliari, misura che mira a impedire ulteriori episodi di stalking e a garantire la sicurezza della vittima e dei suoi familiari.

Il contesto e le implicazioni

Il caso di Verbania mette in luce ancora una volta la gravità del fenomeno dello stalking e l’importanza di denunciare tempestivamente ogni episodio di minaccia o persecuzione.

Le forze dell’ordine sottolineano come la collaborazione delle vittime sia fondamentale per attivare le tutele previste dalla legge e per consentire interventi rapidi ed efficaci a protezione delle persone coinvolte.

IPA