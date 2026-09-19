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Due uomini sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso dopo aver sottratto uno zaino a un viaggiatore nei pressi della biglietteria di via D’Amico. Il fatto è avvenuto a Catania, dove la Polizia di Stato è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare i responsabili, entrambi stranieri e già noti alle forze dell’ordine. La vittima, anch’essa straniera, aveva appena appoggiato a terra la borsa per acquistare un biglietto dell’autobus quando è stata derubata. I due arrestati sono stati condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

La ricostruzione dei fatti a Catania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei pressi della biglietteria di via D’Amico, a Catania. La vittima, un viaggiatore straniero, aveva appoggiato a terra lo zaino per pochi istanti, con l’intenzione di prendere il denaro necessario all’acquisto di un biglietto dell’autobus.

In quel breve lasso di tempo, due uomini – un marocchino di 34 anni e un tunisino di 25 anni, entrambi con precedenti penali – hanno approfittato della situazione per impossessarsi dello zaino, che conteneva effetti personali, documenti e 70 euro.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La vittima si è immediatamente rivolta alla Sala Operativa della Questura, fornendo una descrizione dettagliata dei due rapinatori. Due pattuglie della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunte rapidamente sul posto. Uno degli agenti ha individuato, poco distante, due persone che corrispondevano alla descrizione fornita. Alla vista della Polizia, i due hanno tentato la fuga in direzione San Berillo.

Il marocchino di 34 anni è stato bloccato subito, mentre il tunisino di 25 anni ha cercato di dileguarsi, ma è stato raggiunto e fermato in via Di Prima, nonostante abbia opposto resistenza nel tentativo di divincolarsi.

Le accuse e la refurtiva recuperata

Entrambi i fermati sono stati trovati ancora in possesso dello zaino sottratto alla vittima. Dopo la denuncia presentata dal viaggiatore, i due uomini sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. Inoltre, il tunisino è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale, avendo cercato di sottrarsi all’arresto con forza.

La Polizia ha sottolineato che per entrambi gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria

Come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania, i due arrestati sono stati condotti in carcere, dove resteranno in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.

L’operazione, condotta con tempestività dalle forze dell’ordine, ha permesso di restituire la refurtiva alla vittima e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili.

IPA