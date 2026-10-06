Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Villabate (Palermo) con l’accusa di violenza sessuale e lesioni. Secondo le indagini dei carabinieri avrebbe costretto l’ex compagna in una condizione di terrore con minacce e aggressioni. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine per altri reati.

Un caso di violenza domestica a Villabate

L’arresto è scattato a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica. Il destinatario del provvedimento è un uomo di 41 anni, originario del capoluogo e già pluripregiudicato.

L’attività investigativa, coordinata dal secondo dipartimento Fasce deboli della Procura della Repubblica di Palermo e guidata dalla Dott.ssa Laura Vaccaro, ha permesso di raccogliere un quadro indiziario solido. Gli inquirenti hanno effettuato tempestivi accertamenti medico-legali, prelievi biologici, sequestri e hanno ascoltato le dichiarazioni della vittima, elementi che hanno consolidato le accuse a carico dell’indagato.

Una relazione segnata da atti persecutori

La vicenda si è consumata nel contesto di una relazione sentimentale complessa e travagliata, interrotta anni prima dalla donna a causa dell’indole possessiva e violenta dell’uomo.

Già in passato, infatti, il 41enne si era reso responsabile di minacce di morte, telefonate ossessive e comportamenti persecutori nei confronti dell’ex compagna. Per questi motivi, nel 2020 era stato sottoposto a diverse misure cautelari, dal divieto di avvicinamento fino agli arresti domiciliari, a seguito di reiterate violazioni e aggressioni fisiche.

Nonostante un lungo periodo di interruzione dei rapporti e una pena detentiva scontata per fatti precedenti, l’uomo ha tentato di riallacciare i contatti con la vittima, rassicurandola su un presunto cambiamento personale e manifestando la volontà di instaurare una relazione serena. Tuttavia, la sua condotta si è nuovamente rivelata prevaricatrice fino a sfociare in una nuova e grave esplosione di violenza.

L’aggressione e le accuse

L’episodio più grave si è verificato quando l’uomo, armato di coltello, ha minacciato la donna e l’ha costretta con la forza a subire rapporti sessuali non consenzienti.

La vittima, già segnata da anni di comportamenti persecutori, si è trovata nuovamente in una situazione di pericolo e violenza. Le indagini hanno permesso di intervenire tempestivamente con le accuse di violenza sessuale e lesioni personali.

Gli accertamenti medico-legali effettuati subito dopo i fatti hanno fornito ulteriori elementi a sostegno delle accuse. Le dichiarazioni della persona offesa sono state ritenute attendibili e coerenti con il quadro probatorio raccolto dagli investigatori.

Il trasferimento in carcere

L’uomo è stato dunque trasferito presso la casa circondariale “Lorusso – Pagliarelli” di Palermo, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La vicenda di Villabate riporta al centro dell’attenzione il tema della violenza di genere e delle difficoltà che le vittime incontrano nel liberarsi da relazioni segnate da minacce, persecuzioni e aggressioni. Nonostante le misure cautelari già adottate in passato, la determinazione dell’uomo nel riprendere i contatti e nel reiterare comportamenti violenti ha richiesto un nuovo e deciso intervento delle autorità.

IPA