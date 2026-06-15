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Il responsabile di una rapina aggravata ai danni di una ragazza di 17 anni, avvenuta lo scorso 21 maggio nel centro storico di Mazara del Vallo, è stato arrestato. L’uomo, un mazarese di 52 anni senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stato individuato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle informazioni raccolte dagli investigatori. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Marsala.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la rapina si è verificata nella prima serata del 21 maggio, quando la giovane vittima stava passeggiando con un’amica in via San Giovanni, nel cuore del centro storico di Mazara del Vallo.

Intorno alle 21:15 la ragazza è stata avvicinata da un uomo armato, che le ha puntato contro quella che sembrava una pistola e le ha strappato con forza la borsetta dalla spalla, per poi fuggire tra i vicoli della città.

L’intervento della Polizia e l’avvio delle indagini

La mattina successiva la vittima ha sporto denuncia presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo.

Gli agenti della squadra investigativa hanno immediatamente avviato le indagini, concentrandosi sull’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza comunali e privati presenti nella zona dell’accaduto. Parallelamente, sono state raccolte informazioni da fonti locali, in particolare nei vicoli della cosiddetta casbah della città.

L’arresto del sospettato e la misura cautelare

Grazie alla tempestività e all’accuratezza delle indagini, gli investigatori sono riusciti a identificare con certezza l’autore della rapina: un uomo di 52 anni, originario di Mazara del Vallo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Il 25 maggio, il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala per il reato di rapina aggravata. La Procura, condividendo le conclusioni degli investigatori, ha richiesto al GIP l’emissione di una misura cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

La cattura e il trasferimento in carcere

Nonostante le difficoltà legate alla condizione di senza fissa dimora dell’uomo, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo e a procedere al suo arresto.

Il soggetto è stato quindi accompagnato presso il carcere di Trapani, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IPA