Un arresto per violenza sessuale su minorenni a Milano. Un 19enne ecuadoriano è stato raggiunto da un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Milano per due episodi distinti, avvenuti tra agosto e settembre 2025, ai danni di due ragazze minorenni. L’individuazione dell’autore è stata resa possibile grazie a dettagli riconoscibili, come un monopattino elettrico con particolari arancioni e un cappellino da baseball verde, utilizzati durante i reati.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è stata coordinata dal Procuratore di Milano e condotta dal Nucleo Operativo Milano Porta Monforte. Gli inquirenti hanno raccolto e messo a sistema i dati relativi a due episodi di violenza sessuale avvenuti in contesti simili: il 12 agosto 2025 a Bussero (MI), dove la vittima è stata una 15enne, e il 19 settembre 2025 a Milano, con una 16enne coinvolta. In entrambi i casi, l’autore avrebbe agito con un modus operandi analogo, scegliendo le sue vittime tra ragazze minorenni sole nelle stazioni della metropolitana della linea M2, in particolare a Gorgonzola e Crescenzago.

Il modus operandi dell’aggressore

L’attenzione degli investigatori si è concentrata su alcuni elementi ricorrenti nelle due aggressioni. L’indagato avrebbe individuato le vittime mentre si trovavano da sole nelle stazioni della metropolitana, per poi seguirle con discrezione fino all’ingresso delle rispettive abitazioni condominiali. Una volta che le ragazze aprivano il portone di casa, l’aggressore le avrebbe assaltate, compiendo così il reato di violenza sessuale.

Gli elementi chiave per l’identificazione

Determinanti per l’identificazione del presunto autore sono stati due dettagli: il monopattino elettrico con dettagli arancioni e il cappellino da baseball verde, entrambi utilizzati durante i due episodi. Le successive indagini hanno confermato che il 19enne ecuadoriano era solito recarsi al lavoro proprio con questi oggetti, rendendo ancora più evidente il collegamento con i fatti contestati.

La svolta nelle indagini e l’arresto

La conferma definitiva è arrivata quando, durante una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, sono stati rinvenuti sia il cappellino verde sia il monopattino elettrico con i dettagli arancioni, gli stessi descritti dalle vittime e immortalati dalle telecamere di sorveglianza. Questi elementi hanno permesso agli investigatori di attribuire con certezza la responsabilità dei due episodi al giovane ecuadoriano.

