Indagati due giardinieri per l’incendio sul monte Faeta, bruciarono sterpaglie. Case distrutte e 400 sfollati

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Un grande incendio ha colpito il monte Faeta, nella zona toscana della Lucchesia. Il forte vento ha favorito la propagazione del rogo, rendendo necessaria l’evacuazione di 3.500 persone, di cui 400 ancora sfollate, distruggendo un’abitazione e danneggiandone gravemente altre due. Per l’incendio boschivo, colposo e aggravato, sono indagati due giardinieri: avrebbero bruciato delle sterpaglie controvento.

Due giardinieri indagati per incendio colposo

Due giardinieri, entrambi liberi professionisti di 50 anni, stavano potando delle piante in un oliveto a Santa Maria del Giudice, frazione di Lucca.

Era la giornata di martedì 28 aprile e, conclusa la potatura, i due avrebbero deciso di dare fuoco ai rami tagliati accanto a un bosco.

ANSA

Il forte vento di grecale dei giorni scorsi ha spinto le fiamme verso le pendici del monte Faeta, causando il rogo che ancora persiste.

Sarebbero stati gli stessi giardinieri a confessare l’accaduto ai carabinieri forestali. Entrambi inscritti nel registro degli indagati, sono accusati di incendio boschivo colposo aggravato.

La Regione Toscana impone di divieto di “abbruciamenti”

“È fondamentale la collaborazione attiva di tutti i cittadini nel rispettar le norme che regolano lo smaltimento delle potature” ha comunicato il presidente della Toscana Eugenio Giani dopo aver appreso la causa del rogo.

La Regione ha diramato con un comunicato il divieto di “effettuare abbruciamenti di residui vegetali e agricoli”.

La misura, imposta a tutti i residenti, è necessaria a “prevenire ulteriori emergenze e non aggravare una situazione già fortemente gravosa”.

Ancora 400 sfollati nella zona del monte Faeta

“Le squadre sono ancora sul monte per verificare l’eventualità di focolai, fumacchi e altre condizioni potenzialmente pericolose” fa sapere Matteo Cecchelli, sindaco di San Giuliano Terme, tra i comuni interessati dal rogo.

Il primo cittadino comunica che sono ancora circa 400 gli sfollati. Inizialmente, sono state più di 3.000 le persone evacuate nella zona di Asciano, in provincia di Pisa, di cui molte hanno già fatto rientro nelle proprie abitazioni.

Il primo bilancio dell’incendio segnala una casa seriamente danneggiata e inagibile e due abitazioni con danni parziali.

Nelle prossime ore proseguiranno i controlli per verificare l’agibilità delle abitazioni e delle strade dell’area interessata dal maxi-incendio.