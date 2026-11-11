Indagine della Rai su Pierluigi Diaco e BellaMa' dopo audio e testimonianze di ex collaboratori e concorrenti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“La Rai ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi”, questo il comunicato arrivato da viale Mazzini a seguito delle rivelazioni su Pierluigi Diaco. Secondo testimonianze raccolte da Selvaggia Lucarelli, il conduttore di BellaMa’ assumerebbe atteggiamenti tossici e aggressivi con collaboratori e colleghi, quando le telecamere sono spente.

La Rai apre un’indagine interna

Come riporta Ansa, la Rai ha diffuso un comunicato per annunciare la decisione di avviare “un’indagine interna volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi” sul conduttore televisivo Pierluigi Diaco e sui retroscena del suo programma BellaMa’.

Viale Mazzini fa sapere che l’indagine “è finalizzata ad accertare quanto accaduto”, e promette un lavoro di “massima trasparenza” nel rispetto della “dignità” e della “sicurezza di tutti i lavoratori“.

ANSA

Nel frattempo, dopo le ipotesi su una sospensione del conduttore e del suo programma, BellaMa’ è regolarmente andato in onda alle 15:30 su Rai 2 con lo stesso Pierluigi Diaco al timone.

Il diretto interessato, sui suoi canali social, non ha ancora commentato la scelta dell’azienda di condurre accertamenti sulla sua posizione.

L’inchiesta di Selvaggia Lucarelli

L’11 novembre Selvaggia Lucarelli, nella sua newsletter Vale Tutto, ha raccolto alcune testimonianze di ex collaboratrici ed ex collaboratori sotto il titolo Chi è il vero Diaco, riportando anche degli audio catturati dietro le quinte del programma BellaMa’ in cui il conduttore si rivolge alla squadra con toni aggressivi e minacciosi.

Un’ex collaboratrice racconta che “improvvisamente sono cominciate una serie di violenze ed umiliazioni verbali davanti all’intera squadra”. Nell’audio è possibile sentire parole come “vi faccio neri” e “bestie”. Selvaggia Lucarelli si domanda: “Com’è possibile che tutto quello che mi è stato raccontato e di cui si racconta da tempo sia potuto accadere per anni, davanti a decine di persone, senza che nessuno intervenisse?”.

Il caso Ravagnani a BellaMa’

I riflettori sono stati puntati su Pierluigi Diaco dopo l’intervista ad Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote che quest’anno fa parte del cast di Ballando con le stelle. Nella sua intervista a BellaMa’, Diaco esercita pressioni sull’ospite insistendo sul privato e con domande sulla sua vita sessuale.

La stessa intervista è stata ripresa da Le Iene, che hanno contattato il conduttore per una dichiarazione. Diaco si è difeso, spiegando che durante il colloquio con l’ex prete ha solamente esercitato la sua professione di giornalista.