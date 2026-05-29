Indagine Matteo Messina Denaro, riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica dell’avvocato Carmicio
Contrariamente a quanto riportato nell’articolo pubblicato il 28 maggio 2026 con il titolo “Matteo Messina Denaro, scovato il tesoro della droga da 200 milioni di euro: «Brutto giorno per i mafiosi»”, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani ha già nel gennaio 2023 escluso qualsiasi contiguità o collegamento del Dott. Giovanni Savalle con Matteo Messina Denaro e con ambienti mafiosi, come risulta dai provvedimenti giudiziari e dalle note pubblicate dall’ANSA all’epoca.