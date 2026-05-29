NOTIZIE
Temi Caldi:

Indagine Matteo Messina Denaro, riceviamo e pubblichiamo la richiesta di rettifica dell’avvocato Carmicio

Pubblicato:

Virgilio Notizie

Virgilio Notizie

REDAZIONE

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Contrariamente a quanto riportato nell’articolo pubblicato il 28 maggio 2026 con il titolo “Matteo Messina Denaro, scovato il tesoro della droga da 200 milioni di euro: «Brutto giorno per i mafiosi»”, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Trapani ha già nel gennaio 2023 escluso qualsiasi contiguità o collegamento del Dott. Giovanni Savalle con Matteo Messina Denaro e con ambienti mafiosi, come risulta dai provvedimenti giudiziari e dalle note pubblicate dall’ANSA all’epoca.

 

 

 

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Salute

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo