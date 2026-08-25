Indagine sulla morte di Bice Bochicchio mamma di Gabriele Paolini, presentata denuncia per "malasanità"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morta Bice Bochicchio, la madre del noto “disturbatore” Gabriele Paolini. La donna, 92 anni, era stata una cantante lirica. Paolini ha deciso di denunciare la casa di cura dove la donna risiedeva per un percorso di riabilitazione fino al 29 luglio, quando è stata dimessa. Per il figlio si tratta di un caso di malasanità: la donna sarebbe infatti venuta a mancare a causa di una sepsi causata da una grave infezione alle vie urinarie. È stata disposta l’autopsia.

Gabriele Paolini denuncia per la morte della madre

Gabriele Paolini ha deciso di denunciare per malasanità la casa di cura dove la madre risiedeva per un percorso di riabilitazione. Il noto “disturbatore TV” sostiene infatti che la madre sia morta di sepsi causata da una grave infezione urinaria, dovuta proprio a un’errata gestione dell’anziana mentre era ricoverata.

La donna, Bice Bochicchio, aveva 92 anni. Si è spenta nella notte tra il 23 e il 24 agosto all’ospedale Pertini di Roma, dove è stata riscontrata la sepsi. Dal 29 luglio si trovava a casa, dopo essere stata dimessa dalla casa di cura in cui svolgeva un percorso di riabilitazione in seguito a un ictus.

Paolini ha denunciato la struttura perché avrebbe dimesso la madre senza eseguire le analisi delle urine, un passaggio che avrebbe permesso di diagnosticare l’infezione che ha poi compromesso la salute della donna fino alla morte.

Aperta l’indagine

Gabriele Paolini ha denunciato la struttura presso i carabinieri della stazione Roma San Basilio. La Procura di Roma ha quindi sequestrato la salma della madre per disporre l’autopsia.

Il corpo si trova all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Umberto I, in attesa degli esami. I carabinieri hanno inoltre sequestrato le cartelle cliniche per chiarire le circostanze della morte e accertare eventuali responsabilità.

Il precedente della morte del padre

Non è la prima volta che Gabriele Paolini denuncia strutture ospedaliere per malasanità. È già accaduto con la morte del padre, Gaetano Paolini, avvenuta circa 10 anni fa.

L’uomo si sottoponeva a dialisi due volte a settimana presso una clinica privata. Dopo il ricovero in ospedale a causa di un aggravamento, un medico avrebbe detto a Paolini che il padre sembrava non fare la dialisi da almeno cinque giorni.

Paolini denunciò quindi la clinica privata per un’errata attività di dialisi che avrebbe compromesso le condizioni di salute del padre fino al decesso. In quel caso la denuncia di Paolini fu archiviata.