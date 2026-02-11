Indagine sulla morte di Kurt Cobain, studio contesta suicidio e ipotizza l'omicidio del frontman dei Nirvana

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Kurt Cobain non si sarebbe suicidato. A trent’anni di distanza dalla morte del leader dei Nirvana, uno studio realizzato da un team di scienziati forensi mette in dubbio le conclusioni dell’indagine svolta all’epoca dalla polizia statunitense, che archiviò il caso come suicidio. E avanza l’ipotesi dell’omicidio: Cobain potrebbe essere stato drogato e poi ucciso.

La nuova indagine sulla morte di Kurt Cobain

Il frontman dei Nirvana Kurt Cobain venne trovato senza vita l’8 aprile 1994 nella sua villa sul lago Washington, nei pressi di Seattle, all’età di 27 anni.

Il medico legale della contea di King stabilì che la causa del decesso, risalente a tre giorni prima, fu una ferita autoinflitta con un fucile da caccia. E il caso venne archiviato dalla polizia di Seattle come suicidio.

A distanza di 32 anni, un team privato di scienziati forensi mette in discussione questa versione, arrivando a sostenere che il cantante sia stato in realtà ucciso.

Cosa c’è nello studio che contesta il suicidio

A mettere in dubbio la versione ufficiale sulla morte di Kurt Cobain è uno studio dal titolo “A Multidisciplinary Analysis of the Kurt Cobain Death”, pubblicato nel novembre 2025 nella rivista accademica International Journal of Forensic Sciences.

Lo studio è stato condotto dal ricercatore indipendente Bryan Burnett in collaborazione con un team internazionale di scienziati forensi del settore privato, tra cui medici legali, chimici e periti balistici.

Questi specialisti hanno analizzato i rapporti e i materiali relativi alla scena del ritrovamento del musicista e all’autopsia, arrivando a una conclusione ben diversa dalla versione ufficiale: non un suicidio ma un omicidio.

Ipotesi omicidio per il frontman dei Nirvana

Secondo gli autori dello studio il leader dei Nirvana sarebbe stato prima costretto a un’overdose di eroina e poi ucciso con un colpo d’arma da fuoco in testa.

Quindi l’assassino, o gli assassini, gli avrebbero messo l’arma tra le braccia e avrebbero lasciato un biglietto d’addio falso.

Nello studio nessuna prova schiacciante ma una serie di elementi che sembrano mettere in discussione la versione ufficiale del suicidio.

“Ci sono elementi, nell’autopsia, che fanno pensare che questa persona non sia morta rapidamente, a causa di un colpo d’arma da fuoco”, ha dichiarato al tabloid britannico Daily Mail la ricercatrice Michelle Wilkins.

Cosa non torna secondo i ricercatori

Le indagini dell’epoca avevano stabilito che Cobain si era iniettato una quantità di eroina 10 volte superiore al normale.

Mentre l’autopsia ha evidenziato la presenza di liquido nei polmoni e danni al cervello e al fegato, tipici di decessi per overdose ma insoliti per una morte rapida da arma da fuoco. Ci sono poi dubbi sul fatto che Cobain, nelle condizioni in cui era, potesse essere in grado di maneggiare un’arma grande e pesante come un fucile.

Stando alla versione ufficiale, il cantante si sarebbe sparato in bocca con un fucile da caccia Remington modello 11 calibro 20.

La sua mano sinistra fu trovata serrata intorno alla canna dell’arma, senza alcuna traccia di schizzi di sangue. Un altro elemento che non torna secondo gli autori dello studio.

Poi alcune tracce ematiche sul fondo della camicia, che potrebbero indicare che il corpo possa essere stato spostato.

Infine la lettera d’addio trovata in casa di Cobain, che secondo i ricercatori potrebbe essere falsa, o almeno una sua parte.

Non ci sono dubbi che la parte superiore del biglietto sia stata scritta da Cobain. Ma di suicidio si parla solo nelle ultime quattro righe, che secondo i ricercatori sembrano scritte in modo diverso, “più scarabocchiato”.

Molto difficilmente però queste osservazioni porteranno alla riapertura delle indagini. Sia il dipartimento di polizia di Seattle che l’ufficio del medico legale della contea di King hanno detto che non ci sono nuovi elementi in grado da far riaprire il caso.