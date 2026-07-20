Indagini della Rai su Sigfrido Ranucci, la reazione del conduttore di Report: "Trasmissione merita rispetto"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Rai, attraverso una nota, ha fatto sapere di aver avviato indagini interne in relazione al caso che coinvolge Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni, la Commissione per il Codice Etico avvierà attività istruttorie di propria competenza. Il conduttore di Report, in merito alla decisione dell’azienda, ha dichiarato di essere “tranquillissimo”, difendendo la trasmissione.

Indagini interne della Rai sul caso di Sigfrido Ranucci

“Nel rispetto delle proprie procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e tutela dell’Azienda”, la Rai “ha disposto l’avvio degli approfondimenti di competenza in relazione alla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci”, fanno sapere dall’emittente pubblica.

“La Commissione per il Codice Etico, su impulso dell’Amministratore Delegato, procederà nei prossimi giorni alle attività istruttorie di propria competenza”, prosegue la nota.

ANSA

La Rai precisa che “in coerenza con le linee guida EBU e nel rispetto del vigente Contratto di Servizio, è tenuta ad adottare criteri netti e chiari in relazione al giornalismo investigativo e d’inchiesta: a partire dal principio di imparzialità ed indipendenza, a quello di accuratezza nello svolgimento delle inchieste, a quello sulla verifica rigorosa delle fonti e alla gestione corretta di esse”.

E ancora: “Nello stesso tempo Rai intende tutelare la propria immagine e quella del giornalismo del Servizio Pubblico fondato su professionisti che ogni giorno conducono con serietà, cura, professionalità e rispetto delle regole deontologiche il loro lavoro nelle testate nazionali, nelle redazioni regionali, nelle sedi delle corrispondenze estere, nei teatri che i nostri inviati coprono in tutto il mondo e nei tanti programmi di approfondimento e inchiesta che compongono i palinsesti Rai”.

“L’attivazione delle verifiche interne – conclude l’azienda – costituisce un atto dovuto a tutela della Rai, delle persone coinvolte e dei principi che regolano l’attività del Servizio Pubblico”.

Fonti Rai: “Non si esclude che in futuro si possa aprire un audit”

Fonti interne alla Rai hanno commentato la decisione di avviare una verifica interna sul caso Ranucci, spiegando che non si è optato per un audit in quanto si tratta “di una procedura complessa che avrebbe richiesto un’autorizzazione da parte della procura che indaga sulla vicenda”.

La scelta dell’azienda ha lo scopo di “evitare l’eventuale rischio di interferire con le indagini”.

“L’azienda – riferiscono ancora fonti di Viale Mazzini – ha quindi attivato il Comitato etico, l’organismo aziendale deputato a vigilare sul rispetto dei principi fissati nel ⁠Codice Etico Rai, che ha il compito di valutarne eventuali violazioni. Questo non esclude che in futuro si possa aprire anche un audit se dovessero emergere situazioni che ne richiedano l’attivazione”.

La reazione di Ranucci: “Io tranquillissimo, Report merita rispetto”

L’ANSA ha raggiunto Ranucci per un commento sulla vicenda. “Sono tranquillissimo. Report ha già passato vari audit anche su come venivano trattate le fonti, vedi i casi Autogrill e Tosi. Vagliati anche precedentemente dai tribunali di tutta Italia”, ha dichiarato il giornalista.

“Report è la trasmissione più premiata della storia: merita rispetto, perché dietro c’è un lavoro pazzesco di squadra, il rigore, la fatica e rischi per l’incolumità”, ha aggiunto.

“La narrazione di alcuni giornali su Report è vergognosa. E chi non si rende conto che questo è un attacco a quegli ultimi presidi di giornalismo libero e indipendente, è miope”, ha concluso Ranucci.

Nel frattempo la Procura di Roma continua a indagare su Valter Lavitola nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato al giornalista avvenuto a Pomezia lo scorso ottobre.