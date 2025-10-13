Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Piacenza contro una banda accusata di associazione criminale e rapine a mano armata oltre confine. Gli arrestati sono stati individuati e fermati nelle province di Piacenza e Monza, dopo che la Polizia svizzera aveva emesso mandati di arresto internazionale nei loro confronti per una serie di colpi messi a segno in territorio elvetico.

Le indagini e la collaborazione internazionale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via grazie alla stretta collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e svizzere. La Polizia svizzera, dopo aver identificato i presunti responsabili delle rapine avvenute nel Canton Ticino, ha trasmesso le informazioni al Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, segnalando la possibile presenza dei sospettati nelle province di Piacenza e Monza.

Il modus operandi della banda

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i componenti della banda agivano con estrema organizzazione. Prima di attraversare il confine con la Svizzera, camuffavano le targhe delle loro auto per eludere i controlli. Una volta giunti nella zona di Balerna, nel Canton Ticino, si dividevano in gruppi e prendevano di mira principalmente le stazioni di servizio.

Fingendosi normali clienti, entravano negli esercizi commerciali selezionati e, una volta all’interno, minacciavano i cassieri con una pistola. In alcune occasioni, non esitavano a ricorrere anche all’aggressione fisica per assicurarsi il bottino. Dopo aver sottratto l’incasso, si davano rapidamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Il rientro in Italia e la spartizione del bottino

Terminata l’azione criminale, i malviventi rientravano in Italia e provvedevano a ripristinare le targhe originali delle vetture utilizzate per i colpi. Il bottino, che ammontava complessivamente a diverse migliaia di franchi svizzeri, veniva poi suddiviso tra i membri della banda.

Le ricerche e gli arresti

Le Squadre mobili di Piacenza e Monza, coordinate dal Servizio centrale operativo (Sco), hanno avviato le ricerche dei sospettati. Alcuni di loro risultavano incensurati in Italia e conducevano una vita apparentemente normale, con un impiego regolare. Tuttavia, le indagini hanno permesso di localizzarli in breve tempo.

In poche ore dalla ricezione della segnalazione, gli agenti sono riusciti a rintracciare e arrestare sei uomini, che ora si trovano in stato di detenzione in attesa della procedura di estradizione verso la Svizzera. In territorio elvetico, rischiano una condanna fino a 15 anni di carcere per i reati contestati.

IPA