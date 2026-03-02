Indagini sulla morte di David Rossi riaperte, l'annuncio di Massimo Giletti a 13 anni dal caso irrisolto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A 13 anni dalla morte di David Rossi, capo comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, la versione ufficiale di suicidio è messa in discussione da nuove perizie della Commissione parlamentare d’inchiesta. A dare l’annuncio in merito alla riapertura delle indagini è stato Massimo Giletti, anticipando l’argomento che sarà trattato nel programma “Lo stato delle cose”.

David Rossi, l’annuncio di Massimo Giletti

Sono passati ormai tredici anni da quando David Rossi, capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, venne trovato senza vita. Era la notte del 6 marzo 2013: Rossi precipitò dalla finestra del suo ufficio, situato nella storica sede di Rocca Salimbeni a Siena.

Per oltre un decennio, la magistratura senese aveva archiviato la sua morte come un caso di suicidio. Tuttavia, dopo gli esiti delle ultime perizie e le incessanti richieste della famiglia, che negli anni hanno lottato per tenere sempre accesi i riflettori sulla controversa vicenda, si parla di riapertura delle indagini.

A dare l’annuncio in anteprima, sul canale Instagram del programma televisivo “Lo stato delle cose”, è stato il giornalista e conduttore Massimo Giletti, preannunciando che il tema sarà oggetto di dibattito in trasmissione.

La battaglia della famiglia

La famiglia di Rossi, in particolare la moglie Antonella Tognazzi, ha sempre contestato la versione ufficiale sostenuta in origine, ribadendo che l’ex manager non si sarebbe tolto la vita.

Antonella e il fratello di David, Ranieri Rossi, hanno più volte denunciato lacune, omissioni e possibili depistaggi nelle indagini che si sono succedute negli anni.

Secondo i familiari alcune prove fondamentali, come i fazzoletti con tracce di sangue trovati nella stanza, non sarebbero mai stati analizzati nella fase iniziale, con il risultato che si sarebbe partiti da un pregiudizio sul suicidio anziché esplorare altre ipotesi.

Indagini riaperte sulla morte

Negli ultimi mesi la Commissione parlamentare d’inchiesta bis ha presentato nuovi risultati peritali che sembrano ribaltare la dinamica del tragico evento.

Secondo le ultime analisi mediche e tecniche svolte dal medico legale e dal tenente dei Carabinieri del Ris, le lesioni al volto e al corpo di Rossi non sarebbero compatibili con una semplice caduta accidentale o volontaria dalla finestra.

Al contrario, queste sarebbero riconducibili a una colluttazione o a una pressione esercitata da terze persone prima della caduta stessa. Questa pista suggerisce che il manager possa essere stato aggredito o tenuto sospeso fuori dalla finestra durante un’intimidazione finita tragicamente male.

Gli elementi emersi, uniti alle testimonianze raccolte e alle incongruenze riscontrate, hanno portato alla richiesta formale di riaprire il fascicolo per chiarire in modo definitivo i fatti e, soprattutto, le responsabilità.