Indagini sulla morte di Hayden Panettiere, dall'ipotesi overdose all'autopsia: cause del decesso da chiarire

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare chiarezza sulle cause della morte di Hayden Panettiere, l’attrice americana di 36 anni trovata senza vita domenica 16 agosto in un’abitazione di Greenville, in South Carolina. La polizia ha riferito che dai primi accertamenti non sono emersi elementi che facciano pensare a un omicidio. Resta plausibile invece la pista dell’overdose.

Hayden Panettiere: le indagini sulla morte dell’attrice

Panettiere si trovava in South Carolina insieme al compagno Brian, agente immobiliare con cui avrebbe avuto una storia sentimentale “altalenante” dal 2018 al 2022. Sul loro legame, in passato, ci sono state accuse di violenza domestica.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nell’aprile del 2021 Brian si era dichiarato non colpevole dopo che gli erano state mosse accuse per lesioni personali gravi nei confronti della fidanzata.

ANSA

Successivamente aveva ammesso le accuse ed era stato condannato a 45 giorni di carcere. Nonostante ciò, aveva dichiarato di “sognare ancora” di sposare l’attrice.

Domenica 16 agosto, intorno alle 14 ora locale, la polizia e i soccorritori sono entrati nell’abitazione di Greenville dove c’era l’attrice, dopo una segnalazione relativa a una donna “priva di sensi”. Per ora non è stata resa nota l’identità della persona che ha lanciato l’allarme.

Il decesso della 36enne è stato dichiarato sul posto alle 14:32.

L’autopsia: “Nessun segno di trauma”. Ipotesi overdose

I primi accertamenti autoptici sul corpo di Hayden Panettiere non hanno evidenziato segni di traumi. Lo ha spiegato l’Ufficio del Coroner della contea di Greenville attraverso una nota, come riporta Tmz.

“Non sono stati riscontrati elementi traumatici”, ha dichiarato l’Ufficio del Coroner, aggiungendo che le cause e le modalità del decesso restano in attesa di “ulteriori accertamenti”.

L’audio dei soccorsi, si legge ancora su Tmz, ha rivelato che i soccorritori hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare su una persona che potrebbe aver avuto un’overdose.

Sul posto è stato somministrato Narcan, il farmaco che contrasta gli effetti di un’overdose da oppioidi. Non è però ancora stato accertato se sia stato usato sull’attrice o su un’altra persona presente in zona, dato che le ambulanze erano due.

Le registrazioni delle comunicazioni di cui è entrata in possesso People proverebbero che durante l’intervento gli agenti avrebbero parlato di una possibile “overdose” e di un “arresto cardiaco“.

Hayden Panettiere lascia la figlia Kaya di 11 anni, nata dalla relazione con l’ex pugile ucraino Volodymyr Klyčko. In diverse interviste aveva parlato del rapporto con la figlia e delle difficoltà riscontrate durante la maternità, rivelando di aver sofferto di depressione post-partum.

L’attrice aveva inoltre subito un grave lutto nel 2023, quando morì a soli 28 anni suo fratello Jansen per complicazioni legate a una patologia della valvola aortica.