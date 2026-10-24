Individuato l'organizzatore del "Movimento 17 ottobre", è il giornalista Youssef Siher rintracciato a Milano

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato individuato l’organizzatore del “Movimento 17 ottobre“: si tratterebbe di Youssef Siher, giornalista di 30 anni bresciano, italiano di seconda generazione e di origine marocchina. L’identikit è stato reso noto dalla polizia, che ha fermato l’uomo in un’abitazione nella periferia di Milano e l’ha portato in questura per l’interrogatorio.

“Movimento 17 ottobre”, individuato e portato in questura l’organizzatore

La notizia dell’individuazione del 30enne è stata anticipata dal Tg1: da quanto emerso, il giovane sarebbe un attivista dei movimenti pro-pal e giornalista free-lance che collabora con un quotidiano nazionale.

La polizia sarebbe risalita a lui grazie a dei messaggi scritti in rete. Quando è stato rintracciato si trovava a casa di un’amica a Milano. Secondo gli inquirenti, ci sarebbe lui dietro la creazione della chat che ha dato l’avvio al “Movimento 17 ottobre”.

ANSA

Chi è Youssef Siher

Youssef Siher è un 30enne di origini marocchine, ricercatore di geopolitica e giornalista freelance vicino ai Giovani palestinesi. È indagato per istigazione a delinquere aggravata, come riferito dal Corriere della Sera.

Il sito dell’Ispi, l’istituto per gli studi di politica internazionale, presenta così Youssef Siher in una pagina dedicata al suo profilo: “È Research Trainee presso l’Osservatorio sul Medio Oriente e Nord Africa dell’Ispi. I suoi interessi di ricerca si concentrano sull’Islam politico, sui movimenti politici islamici e sul rapporto tra Islam e nazionalismo arabo”.

“Ha conseguito una laurea in Comunicazione e un master in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano”. E ancora: “Durante i suoi studi ha analizzato i legami tra le ideologie politiche islamiche del XX secolo e le prime esperienze politiche dell’Islam e, nella sua tesi magistrale, ha svolto uno studio approfondito sui movimenti islamici in Marocco e i loro rapporti con il potere monarchico. È bilingue, essendo madrelingua arabo e italiano, e parla fluentemente inglese e spagnolo”.

Nel suo profilo professionale di LinkedIn, Siher si definisce “AI Generalist expert” per una startup americana specializzata in intelligenza artificiale, Mercor, e segnala anche la sua collaborazione come giornalista free lance, da quasi 5 anni, per Il Fatto quotidiano. Ha scritto anche per Il Foglio.

Cos’è il “Movimento 17 ottobre” e come è nato

Il “Movimento 17 ottobre” è nato con la manifestazione avvenuta nella data omonima in tutta Italia contro il carovita promossa dalla rete “Italia in piazza”. Si organizza tramite pagine Instagram e gruppi Telegram o WhatsApp.

Il “Movimento” invita i cittadini e gli studenti a manifestare tutti i sabato nelle piazze italiane. Sulle proprie piattaforme social e nei canali criptati, gli amministratori rigettano ogni responsabilità relativa alle devastazioni dello scorso weekend.

“I violenti siete voi che ci avete negato il futuro, ora quel futuro ce lo prendiamo”, affermano dal “Movimento”. E ancora: “Rigettiamo tutte le accuse al mittente. Violento è questo sistema che ci uccide”.

Sulla pagina Instagram della neonata compagine appare la seguente descrizione: “Siamo quelli delle piazze. Quelli che vedono l’unica violenza nel manganello degli sbirri“. Il profilo invita a unirsi a un gruppo Telegram, dove si coordinano gli organizzatori.

Uno dei post pubblicati online è un filmato che mostra alcuni giovani, che hanno saccheggiato i negozi del centro di Milano, regalare il bottino a un clochard. Il video è corredato dal commento: “Esproprio proletario a Milano”.

L’invito alla “mobilitazione permanente” e il manuale “Safer in the Street”

Il “Movimento 17 ottobre” è nato con l’intento di protestare contro il carovita e contro il governo. Gli organizzatori chiedono ai cittadini una “mobilitazione permanente ogni sabato” alle ore 15 in diverse piazze italiane, “fino alla caduta di questo governo ladro”.

Nelle chat interne circola la “guida tascabile non esaustiva alle manifestazioni di piazza (per principianti)”, dal titolo “Safer in the Street“. Si tratta di un documento pensato per offrire “consigli pratici e informazioni utili su repressione e reazione collettiva”.

In particolare, è stato stilato per coloro che prendono parte a una manifestazione per la prima volta. Ai partecipanti viene suggerito di stampare la guida e di condividerla durante le rivolte.

Di seguito alcuni consigli contenuti in “Safer in the Street”:

evitare di arrivare o lasciare il corteo “in tenuta”, perché fuori dagli spazi sicuri non si sa chi si ha intorno;

arrivare in anticipo ed evitare le stazioni e le uscite autostradali più vicine ai punti d’incontro, che la polizia spesso monitora per identificare o perquisire;

non dissociarsi da chi agisce diversamente, perché farlo, soprattutto in pubblico, “aiuta solamente la repressione”.

Gli organizzatori hanno inoltre pubblicato su Telegram un vademecum di “regole di sicurezza” per difendersi da quella che definiscono la “repressione” dello Stato. Ecco alcuni punti chiave:

niente foto profilo con volti riconoscibili, soprattutto se minorenni;

divieto di condividere nomi reali, dati personali, documenti o numeri di telefono;

evitare discussioni su azioni illegali e diffondere date, luoghi e orari solo in un canale dedicato;

proteggere il cellulare con PIN lunghi, preferendoli a impronta digitale e riconoscimento facciale.

Per Telegram si consiglia di rendere invisibile il numero, usare un nome utente diverso da quello reale, attivare la verifica in due passaggi con e-mail di recupero, disattivare la sincronizzazione dei contatti ed eliminare quelli già sincronizzati, controllare i dispositivi collegati e chiudere le sessioni sconosciute.

Si raccomanda anche di bloccare l’app con un codice, disattivare le anteprime delle notifiche e la posizione in tempo reale, e spegnere la funzione “Persone vicine”.