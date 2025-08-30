Indonesia in fiamme, scontri su aumento stipendio politici e morte di un tassista: rischio svolta autocratica

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Proseguono le proteste in Indonesia, dove i manifestanti hanno appiccato un incendio in un edificio governativo. Dopo mesi di contestazioni, gli studenti sono scesi in piazza contro il governo che definiscono corrotto. Nuova miccia, l’uccisione di un conducente di taxi su motociclo, investito da una camionetta della polizia.

Proteste in Indonesia

Da mesi nel Paese si registrano frustrazioni e tensioni. La protesta è stata organizzata per chiedere il taglio degli stipendi dei parlamentari, definiti “élite corrotte”. Dallo scorso anno infatti 580 deputati ricevono un’indennità di 50 milioni di rupie, ovvero 3.000 dollari, in aggiunta allo stipendio.

La frustrazione è data dal fatto che solo l’indennità, senza contare lo stipendio, sarebbe pari a quasi 10 volte il salario minimo di Giacarta e 20 volte circa il salario minimo mensile nelle aree povere del paese. A questo si aggiungono tasse e inflazione, che renderebbero la vita impossibile a molti.

ANSA Proteste in Indonesia

Prabowo Subianto, ex generale militare e ora presidente, ha invitato alla calma e ad affidarsi alla sua leadership. Questo aveva condotto una campagna elettorale promettendo crescita economica, ma appare a molti esperti come irrealizzabile, soprattutto con i nuovi dazi imposti da Donald Trump.

La morte del tassista Affan Kurniawan

Le proteste sono iniziate lunedì scorso, con lancio di pietre e fuochi d’artificio contro la polizia in tenuta antisommossa. I manifestanti infatti cercavano di penetrare all’interno del parlamento indonesiano. Fino a giovedì le proteste si sono svolte con una maggioranza di studenti coinvolti, ma dopo giovedì è aumentato il numero di chi partecipa e la violenza da entrambi i lati.

Questo perché il 28 agosto, un veicolo blindato della polizia ha investito il tassista motociclista ventunenne Affan Kurniawan. Il ragazzo stava consegnando del cibo quando il veicolo lo ha investito fuori dalla camera dei rappresentanti indonesiani.

La morte del giovane è stata solo l’ennesima scintilla. Anche con il calare della notte e le forti piogge i manifestanti non si sono ritirati. Molte le città prese d’assalto oltre Giacarta. Manifestazioni si sono svolte anche a Solo, Yogyakarta, Medan, Manado, Bandung e Manokwari. A Surabaya, per esempio, è stato preso d’assalto l’ufficio del governatore, mentre a Makassar è stato appiccato un incendio nell’edificio governativo, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre quattro.

Verso una svolta autocratica?

Secondo osservatori nazionali e internazionali, le manifestazioni in Indonesia metteranno alla prova l’amministrazione di Prabowo. Questo ha annunciato che ci sarà un’indagine approfondita sulla morte del tassista, ma le sue promesse non sembrano essere state accolte positivamente dai manifestanti.

La componente economica si affianca al rischio di una svolta autocratica. Questo perché l’ex generale ha sì promesso di lavorare democraticamente, ma ha sempre ribadito che non avrebbe esitato a compiere “azioni decisive” se necessarie.