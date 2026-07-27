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È scattato un arresto a Parma nella mattinata del 22 luglio 2026. Un cittadino italiano di origine campana, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato sorpreso in flagranza mentre metteva in atto una truffa ai danni di un’azienda parmense.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un’attività investigativa mirata, avviata dopo un episodio analogo che aveva colpito la stessa azienda nei mesi precedenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno organizzato un servizio di osservazione presso l’esercizio commerciale, con l’obiettivo di identificare e fermare l’autore del reato prima che potesse portare a termine la sua azione illecita.

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ha agito con un piano ben studiato. Dopo aver contattato telefonicamente la ditta, si è qualificato falsamente come incaricato di una società di spedizioni, riuscendo così a ottenere la fiducia degli addetti. Si è poi presentato sul posto alla guida di un furgone, indossando una pettorina con il logo della società di logistica, simulando in tutto e per tutto il ruolo di corriere autorizzato. Una volta caricati dieci colli di prodotti cosmetici, per un valore complessivo di 3.321,96 euro, l’uomo ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato dagli investigatori prima che potesse fuggire.

Recupero della merce e sequestro del materiale

L’intervento tempestivo degli agenti in servizio a Parma ha permesso di recuperare integralmente la merce sottratta e di evitare così un danno economico all’azienda. Nel corso della successiva perquisizione, sono state rinvenute numerose pettorine riconducibili a diverse società di spedizione e corrieri nazionali, oltre ad adesivi che riproducevano targhe di immatricolazione. Questi ultimi, secondo gli investigatori, sarebbero stati utilizzati per ostacolare l’identificazione del veicolo durante le attività illecite. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Le misure adottate e le indagini in corso

In seguito all’arresto, il soggetto è stato sottoposto a giudizio per direttissima e gli è stata applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel Comune di provenienza. L’operazione, come sottolineato dalla Polizia di Stato, testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori e alle truffe ai danni delle attività economiche, grazie a un’attività di prevenzione efficace e a una pronta risposta investigativa.

IPA