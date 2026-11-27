Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È entrato all’OVS di via Giorgione, ha infilato alcuni vestiti nello zaino e si è chiuso nei bagni del piano inferiore. Quando è uscito li aveva addosso, con l’antitaccheggio rovinato e i cartellini strappati. Ma l’addetto alla sicurezza lo aveva già riconosciuto: un 26enne con asilo politico è stato arrestato a Brescia per furto aggravato e ora il questore ha chiesto di revocargli lo status per poterlo espellere.

Il furto all’OVS di Brescia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la richiesta d’aiuto è arrivata al 112. Il vigilante aveva riconosciuto nel cliente l’autore di altri furti avvenuti in passato nello stesso centro commerciale e lo aveva visto allontanarsi senza pagare verso il parco di via Michelangelo.

Gli agenti della Squadra Volante e del commissariato Carmine lo hanno trovato ancora nei paraggi, proprio grazie alle indicazioni del vigilante. Con la perquisizione hanno scoperto che i capi che indossava erano quelli appena presi in negozio.

Le telecamere e l’arresto

Le telecamere del punto vendita hanno permesso di ricostruire tutti i passaggi: i vestiti nascosti nello zaino, la discesa ai bagni, l’uscita con la refurtiva addosso. Portato in Questura, il giovane è stato arrestato e messo a disposizione della Procura. A suo carico ci sono già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale.

La richiesta di revoca dell’asilo politico

Dopo l’arresto il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha chiesto alla Commissione territoriale per i rifugiati di revocare lo status di protezione al 26enne. Spetta a questo organismo decidere: solo in caso di revoca la Questura potrà avviare la procedura di espulsione dall’Italia. Non è la prima volta che a Brescia si arriva a questo passo: in passato lo status era stato tolto a un 38enne arrestato dopo un tentato furto e i pugni a un poliziotto.

IPA