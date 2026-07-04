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È stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Induno Olona (Varese) per 3 anni nei confronti di un uomo pluripregiudicato, ritenuto responsabile di aver tentato una truffa ai danni di un’anziana residente. Il provvedimento è stato adottato dal Questore di Varese dopo che il malvivente, proveniente dalla provincia di Napoli, aveva cercato di ingannare la vittima con la tecnica del “finto carabiniere”.

La tentata truffa ai danni dell’anziana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Varese ha condotto un’attività istruttoria che ha messo in luce la pericolosità sociale dell’uomo e il rischio concreto che potesse ripetere simili reati. Per questo motivo, il Questore ha disposto la misura di prevenzione personale, imponendo al soggetto il Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Induno Olona per 3 anni.

L’episodio si è verificato quando il pluripregiudicato, arrivato appositamente dalla provincia di Napoli, ha avvicinato una donna di 72 anni residente a Induno Olona. Fingendosi un appartenente all’Arma dei Carabinieri, l’uomo ha messo in atto un inganno ben studiato: ha fatto credere all’anziana che il figlio fosse coinvolto in una rapina e che fosse necessario raccogliere tutti i gioielli di casa per consegnarli a un complice, così da “aiutare” le indagini.

L’intervento decisivo del badante

Il piano criminale è stato sventato grazie alla prontezza del badante della donna, che ha intuito la natura dolosa della situazione. L’uomo ha deciso di intervenire personalmente, inseguendo il malfattore e riuscendo a bloccarlo. Successivamente, ha consegnato il sospetto ai Carabinieri di Varese, che erano stati allertati tempestivamente e hanno proceduto all’arresto del responsabile.

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha svolto un’approfondita attività istruttoria, valutando la pericolosità sociale dell’uomo e il rischio di reiterazione del reato. Questi elementi hanno portato il Questore a emettere il provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio, che impedirà al pluripregiudicato di tornare nel Comune di Induno Olona per 3 anni.

IPA