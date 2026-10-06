Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 52 anni, di origini siciliane, è stato fermato e arrestato per traffico di droga a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Le manette sono scattate mentre si stava dirigendo in Sicilia con 1 kg di cocaina, dopo che il suo comportamento sospetto alla guida ha attirato l’attenzione degli agenti.

Il controllo e la scoperta del nascondiglio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dal personale del Commissariato di Villa San Giovanni. Gli agenti hanno notato alcune manovre di guida anomale e poco lineari da parte di un automobilista diretto agli imbarchi per la Sicilia. Questo comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito del veicolo.

Durante le verifiche, il conducente, un uomo di 52 anni originario della Sicilia, ha mostrato un atteggiamento particolarmente insofferente, aumentando i sospetti degli operatori. Gli agenti hanno quindi effettuato una perquisizione accurata dell’autovettura, ispezionando sia l’abitacolo che i diversi vani, senza trascurare le possibili zone di occultamento.

L’intervento dell’unità cinofila e il ritrovamento della droga

Per approfondire ulteriormente gli accertamenti, è stato richiesto l’intervento dell’unità cinofila antidroga della Questura di Reggio Calabria. Il cane poliziotto Pablo ha iniziato a fiutare sistematicamente l’auto, passando dall’abitacolo alle parti esterne e concentrandosi progressivamente nella zona anteriore del veicolo.

Il comportamento del cane ha indirizzato gli agenti verso una particolare intercapedine, un nascondiglio ricavato nel canale di scolo tra il vano motore e il parabrezza, una zona difficilmente individuabile durante un controllo superficiale. Approfondendo la verifica proprio in quel punto, gli operatori hanno scoperto un vano occulto e hanno rinvenuto al suo interno un panetto contenente oltre un chilogrammo di cocaina.

La perquisizione personale e il sequestro della sostanza

La perquisizione è stata estesa anche alla persona del sospettato. All’interno del marsupio dell’uomo sono stati trovati ulteriori grammi della stessa sostanza stupefacente, confermando i sospetti degli agenti circa il coinvolgimento dell’uomo in attività di traffico di droga.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il 52enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato successivamente convalidato all’esito del giudizio direttissimo e nei confronti dell’indagato è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti dei tentativi di traffico di sostanze stupefacenti attraverso i principali snodi di collegamento tra la penisola e la Sicilia. La collaborazione tra il Commissariato di Villa San Giovanni e la Questura di Reggio Calabria ha permesso di individuare e bloccare un importante carico di droga destinato, con ogni probabilità, al mercato siciliano.

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