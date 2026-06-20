Infarto in diretta tv per Fernando Gago, l’ex giocatore della Roma operato d’urgenza nella notte: come sta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Grande spavento per Fernando Gago. L’ex calciatore, oggi allenatore, ha avuto un principio di infarto in diretta tv mentre si trovava in conferenza stampa in Cile dopo la partita della sua attuale squadra, la Universidad de Chile. Nella notte è stato operato d’urgenza, le sue condizioni sono buone.

Infarto in diretta tv per Fernando Gago

Mondo del calcio in apprensione per la salute di Fernando Gago. L’allenatore della Universidad de Chile ha patito un principio di infarto nelle scorse ore ed è stato sottoposto a un intervento di urgenza nella notte.

Il club ha rassicurato sulle sue condizioni che sono stabili e monitorate costantemente.

Malore in Cile, immagini choc

Sono diventate ben presto virali le immagini choc di Fernando Gago che si sente male mentre risponde alle domande dei giornalisti. Tutto è avvenuto nella serata di venerdì 19 giugno, durante la conferenza stampa dopo la partita valida per il campionato cileno, disputata allo Stadio Nacional e vinta dalla sua squadra per 2-0 contro l’O’Higgins.

Di fatti, in diretta tv, l’ex calciatore ha avuto un malore che, solo qualche ora dopo, si è scoperto poi essere un infarto o quantomeno un principio di infarto. Nei filmati si vede il 40enne scosso da una fitta lancinante al petto e che mostra evidenti segni di dolore. Col viso sofferente, Gago beve un sorso d’acqua e poi va via.

Secondo “La Tercera”, l’allenatore avrebbe iniziato a manifestare sintomi compatibili con un problema cardiovascolare. Subito è stato portato in un centro medico di Santiago e qui è stato sottoposto a esami medici e successivamente a un intervento chirurgico d’urgenza intorno alle 3 del mattino.

Chi è l’allenatore, ex giocatore di Roma e Real

L’allenatore argentino, ex calciatore, è ancora ricoverato in ospedale per accertamenti e ulteriori monitoraggi clinici.

Delle sue condizioni ha parlato il club cileno in un comunicato: “Vi informiamo che il nostro allenatore, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di esami cardiovascolari e non dirigerà gli allenamenti. È in buone condizioni ed è assistito dal nostro staff medico”.

Oggi allenatore, Fernando Gago è stato un centrocampista di grande livello con numerose presenze anche per la sua nazionale. Ha vestito – tra le altre – la prestigiosa maglia del Real Madrid e vanta anche un trascorso in Italia, alla Roma.