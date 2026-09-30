Infermiera incinta al nono mese morta a Mercogliano dopo un malore, anche il bimbo non ce l'ha fatta

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Tragedia a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove una donna di 32 anni incinta è morta al nono mese di gravidanza. Anche il bimbo non ce l’ha fatta. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, giovane infermiera, avrebbe accusato improvvisamente dei forti dolori all’addome per poi perdere conoscenza nella tarda serata del 29 settembre.

Infermiera incinta morta a Mercogliano, cosa è successo

Come riporta Telenostra, la donna era originario di Forino, in provincia di Avellino.

Si era trasferita da poco nel vicina Mercogliano.

Secondo una prima ricostruzione, sempre di Telenostra, dopo il malore avvenuto in casa, a dare l’allarme sarebbero stati i familiari.

Si sarebbero preoccupati perché non sarebbero riusciti a contattarla telefonicamente.

Il personale sanitario, giunto sul posto, avrebbe cercato di rianimare l’infermiera 32enne.

Per la donna non ci sarebbe stato nulla da fare, così come per il bambino.

ANSA aggiunge che sul posto sarebbero giunte due ambulanze.

Una volta arrivati all’abitazione, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna.

L’ipotesi allarme lanciato dal compagno

La donna, secondo la ricostruzione di LaBussolaNews, sarebbe svenuta improvvisamente senza riprendere più conoscenza.

Sarebbe stato il compagno a dare l’allarme dopo il malore che avrebbe colpito la donna.

La nascita del bambino era prevista per il 4 ottobre.

Le indagini

LabTv riporta che il corpo della donna sarebbe stato portato presso l’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino con il bambino ancora in grembo.

Le indagini sarebbero state avviate per comprendere le cause del malore che ha portato alla morte dell’infermiera e del bambino.

Le parole del sindaco di Forino

Con un post pubblicato sui social, Antonio Olivieri, sindaco di Forino, ha commentato la notizia della morte della giovane infermiera.

“Tutto svanito in un istante. La felicità di diventare mamma, il sogno di iniziare un cammino come famiglia, l’attesa di stringere tra le braccia il proprio piccolo. Tutto si è spento all’improvviso. Mancavano pochissimi giorni a quella gioia immensa e invece un destino drammatico e crudele vi ha portato via. Il dolore è troppo forte quando accadono questi eventi. È un dolore che toglie il fiato, troppo forte per essere accettato”.

Poi ha aggiunto: “Oggi la nostra comunità è ferita nell’anima, avvolta da un dolore immenso e da uno sgomento che nessuna parola può descrivere. La perdita della nostra Giovanna, a soli 32 anni, insieme al piccolo Francesco che portava in grembo, è una tragedia immane che spezza il cuore di ognuno di noi. Una doppia vita spezzata che trasforma l’attesa del momento più bello nel più atroce dei drammi”.

Il messaggio si conclude con un pensiero anche ai familiari dell’infermiera: “Come Sindaco, e a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la Cittadinanza di Forino, mi stringo in un abbraccio immenso e sincero a papà Antonio, a mamma Carmen, alla sorella Nicole, al compagno e a tutti i familiari. A tutti voi va il nostro cordoglio più sentito. Non esistono risposte, non esistono parole giuste davanti a un simile dolore, c’è solo lo spazio per il raccoglimento e per la vicinanza. Forino piange con voi. Forino si stringe a voi. Che la terra vi sia lieve”.