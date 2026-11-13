Infermiera Monica Busetto scagionata dopo 13 anni di carcere, Lida Taffi Pamio venne uccisa da un'altra donna
Monica Busetto torna in libertà dopo quasi 13 anni. Era stata condannata all'ergastolo per omicidio nonostante la confessione di un'altra donna
Dopo quasi 13 anni, Monica Busetto è stata scarcerata. Era stata accusata di aver ucciso la vicina di casa nel 2012. A marzo del 2016, però, Susanna Lazzarini aveva confessato quello stesso delitto. L’assurdo caso ha visto Busetto, nonostante la confessione, tornare in cella con l’ergastolo. Il motivo era il DNA della vittima su una collana che gli agenti avevano trovato in casa sua. Una prova “regina”, anche se nel tempo si è parlato di contaminazione. “Ora – dicono gli avvocati – abbiamo raggiunto la verità”.
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