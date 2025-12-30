Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un cinquantenne italiano per lesioni personali ai danni di un’infermiera in servizio presso l’Ospedale Regionale di Torrette. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato nella notte dopo aver aggredito la donna all’interno della struttura sanitaria. L’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora ad Ancona.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa presso l’Ospedale Regionale di Torrette. Intorno alle 3.50 ore, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta su segnalazione della Sala Operativa, che aveva ricevuto notizia di una aggressione ai danni di un’infermiera da parte di un uomo.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il cinquantenne era arrivato al pronto soccorso verso le 23.30 ore per sottoporsi a una visita medica. Dopo un primo controllo, gli era stato chiesto di attendere per ulteriori accertamenti. Tuttavia, l’uomo si era allontanato senza avvisare il personale, facendo perdere le proprie tracce all’interno della struttura.

Poco dopo le 3.00 ore, un’infermiera di un reparto vicino al pronto soccorso ha notato l’uomo aggirarsi nei corridoi. Avvicinatolo per chiedere spiegazioni sulla sua presenza, ha ricevuto risposte incomprensibili. L’uomo si è quindi allontanato, ma è rimasto all’interno dell’ospedale, venendo nuovamente intercettato dalla stessa infermiera insieme a una collega.

Nonostante l’invito ad abbandonare la struttura, il cinquantenne ha insultato le due operatrici sanitarie e, senza alcun motivo apparente, si è scagliato contro la prima infermiera, colpendola con un calcio all’addome e a una mano. L’aggressione ha causato contusioni giudicate guaribili in 3 giorni di prognosi.

L’intervento della vigilanza e della Polizia

Le due infermiere hanno immediatamente allertato il personale di vigilanza, che è riuscito a fermare l’uomo in attesa dell’arrivo della Polizia di Stato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno preso contatti con le guardie giurate che avevano bloccato l’aggressore e hanno raccolto le testimonianze delle vittime e dei presenti.

L’arresto e le misure adottate

L’uomo, già destinatario di diversi fogli di via obbligatori da altre città, è stato tratto in arresto per lesioni personali ai danni di personale sanitario. Su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio di convalida.

Nella mattinata successiva, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio di Ancona.

IPA