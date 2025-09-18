Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e falsità ideologica sono le accuse mosse a un infermiere di Como arrestato in flagranza di reato mentre sottraeva una fiala di morfina dal deposito farmaci dell’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia. L’uomo, dipendente dell’ASST Lariana, è stato fermato nella mattinata di ieri dagli agenti della Polizia di Stato, attivati dopo una segnalazione interna. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Como, che ha portato anche al sequestro di sostanze stupefacenti presso l’abitazione dell’indagato.

Le indagini e la segnalazione interna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine da una segnalazione interna all’ospedale S. Anna. Il personale amministrativo aveva notato alcune anomalie nella gestione delle scorte di morfina: in particolare, erano state riscontrate fittizie destinazioni del farmaco, con la registrazione di prelievi a nome di pazienti che, in realtà, non necessitavano della somministrazione. Queste discrepanze hanno insospettito la Direzione sanitaria dell’ASST Lariana, che ha deciso di presentare una denuncia/querela all’Autorità Giudiziaria.

L’arresto in flagranza di reato

Grazie alla collaborazione tra la Questura di Como e l’ASST Lariana, e in virtù dei protocolli d’intesa già in essere, i poliziotti del Posto Fisso di Polizia dell’ospedale sono stati allertati e hanno predisposto un servizio di osservazione. Nella mattinata di ieri, gli agenti hanno sorpreso il 48enne infermiere mentre usciva dal magazzino farmaci con una fiala di morfina appena sottratta. L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e falsità ideologica.

Le modalità del furto e i falsi registri

Dai primi accertamenti è emerso che l’infermiere avrebbe prelevato dal magazzino circa 40 fiale di morfina, utilizzando un sistema ben collaudato: compilava il registro di scarico dei medicinali indicando falsamente i nomi di pazienti realmente ricoverati, ma che non avevano bisogno del farmaco. In questo modo, riusciva a sottrarre le fiale senza destare sospetti immediati. La Direzione sanitaria, accortasi delle irregolarità, ha quindi deciso di coinvolgere le forze dell’ordine per fare chiarezza sulla vicenda.

La perquisizione domiciliare e il sequestro di hashish

Subito dopo l’arresto, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione presso l’abitazione del 48enne. Durante il controllo sono stati rinvenuti e sequestrati circa 13 grammi e mezzo di hashish. Per il possesso della sostanza stupefacente, l’uomo è stato sanzionato amministrativamente, mentre il sequestro è stato formalizzato come parte integrante dell’indagine in corso.

Il trasferimento in carcere e le indagini in corso

Avvertito delle dinamiche dell’arresto, il Pubblico Ministero ha disposto il trasferimento dell’infermiere presso la Casa Circondariale di Como. Nel frattempo, il Posto Fisso di Polizia dell’ospedale sta proseguendo le indagini per accertare la quantità esatta dei medicinali sottratti. Gli investigatori stanno esaminando il registro dei prelievi a ritroso nel tempo, confrontando tutte le destinazioni dichiarate con le effettive necessità dei pazienti, per ricostruire l’intera portata del furto.

La posizione dell’ASST Lariana

In una nota ufficiale, l’ASST Lariana ha espresso piena fiducia nell’operato dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia di Stato, sottolineando l’impegno costante dell’ente nel prevenire e condannare qualsiasi comportamento contrario all’etica professionale. L’azienda sanitaria ha ribadito che simili episodi sono lesivi della fiducia dei cittadini e dell’immagine dell’istituzione, assicurando la massima collaborazione con le forze dell’ordine per fare piena luce sulla vicenda.

Implicazioni e riflessioni sulla sicurezza in ambito sanitario

Il caso dell’infermiere arrestato per furto aggravato e falsità ideologica solleva importanti interrogativi sulla sicurezza nella gestione dei farmaci ospedalieri e sulla necessità di controlli sempre più stringenti. L’episodio dimostra come la collaborazione tra istituzioni e la tempestività delle segnalazioni interne possano essere determinanti per prevenire e reprimere comportamenti illeciti, tutelando la salute pubblica e la reputazione delle strutture sanitarie.

Conclusioni

L’arresto dell’infermiere presso l’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra personale sanitario e forze dell’ordine possa portare a risultati efficaci nella lotta contro i reati commessi in ambito ospedaliero. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

IPA