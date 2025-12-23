Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un infermiere in pensione di 63 anni, originario di Partinico, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un quattordicenne. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dopo un’articolata attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato di Taormina.

Le indagini e la segnalazione delle autorità scolastiche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso avvio a seguito di una segnalazione proveniente dalle autorità scolastiche. Gli agenti del Commissariato di Taormina, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, hanno dato impulso alle indagini, avvalendosi anche di servizi di intercettazione telefonica e ambientale per raccogliere elementi utili all’accertamento dei fatti.

Le accuse e le modalità dei presunti abusi

Nel corso delle indagini, sono stati raccolti gravi indizi di reato nei confronti dell’uomo, che avrebbe approfittato dei momenti in cui il minore gli veniva affidato e delle ridotte capacità della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sessantatreenne avrebbe costretto il quattordicenne a compiere e subire atti sessuali, sia all’interno della sua autovettura sia in un garage a sua disposizione. Le condotte contestate sono state ritenute particolarmente gravi dagli inquirenti, che hanno chiesto l’applicazione di una misura restrittiva.

L’ordinanza di custodia cautelare e l’arresto

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha richiesto al G.I.P. l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giudice ha condiviso il quadro indiziario prospettato dagli investigatori, adottando la misura nei confronti dell’indagato. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Messina – Gazzi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

