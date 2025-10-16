Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un infermiere è stato bloccato mentre cercava di vendere una collana d’oro rubata a un anziano ospite di una casa di riposo. L’operazione lampo è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ferrara. L’uomo, in servizio presso la stessa struttura, è stato colto in flagranza e la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L’inizio delle indagini: la segnalazione e la denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta in tempi rapidissimi grazie all’intervento degli agenti della Squadra Mobile di Ferrara. L’operazione ha permesso di recuperare una collana in oro sottratta a un uomo di 90 anni residente in una casa di riposo della città.

Tutto ha avuto origine dalla segnalazione di comportamenti sospetti da parte di un infermiere in servizio presso la struttura. Dopo la denuncia del furto, la Squadra Mobile ha avviato immediatamente un’attività investigativa per chiarire le circostanze dell’accaduto e individuare il responsabile.

Le indagini e la mappatura dei compro oro

Gli investigatori hanno svolto una capillare mappatura dei compro oro presenti nel centro di Ferrara, individuando gli esercizi commerciali ritenuti più sensibili. Sono stati quindi predisposti servizi di osservazione e appostamento mirati, con l’obiettivo di monitorare eventuali tentativi di vendita della refurtiva.

Il fermo in flagranza e il recupero della collana

Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno notato l’infermiere entrare in un negozio del centro cittadino con l’intenzione di vendere la collana rubata. L’intervento tempestivo della Squadra Mobile ha permesso di bloccare l’uomo e impedire la cessione dell’oggetto prezioso. La collana è stata posta sotto sequestro e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, restituita al legittimo proprietario.

La restituzione e la reazione della vittima

La restituzione della collana ha suscitato grande emozione e gratitudine nell’anziano, che ha potuto riavere con sé un ricordo dal valore affettivo inestimabile.

IPA