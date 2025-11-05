Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia ha eseguito a Como un arresto per violenza sessuale. Un 49enne iracheno, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dopo che, nella tarda serata precedente, si era reso responsabile di molestie e violenza sessuale ai danni di due operatrici sanitarie all’interno dell’ospedale di San Fermo della Battaglia.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte, quando una volante è stata chiamata a intervenire presso il nosocomio di San Fermo della Battaglia, in supporto ai colleghi del Posto Fisso di Polizia. La richiesta di aiuto è partita dopo che era stata segnalata la presenza di un uomo che aveva appena commesso atti di violenza sessuale nei confronti di due dipendenti ospedaliere.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il 49enne si era presentato autonomamente in ospedale, apparendo in evidente stato confusionale, probabilmente a causa dell’assunzione di farmaci. Durante le operazioni di assistenza, l’uomo ha iniziato a importunare le due donne, arrivando a palpeggiarle nelle parti intime. Le molestie non si sono fermate qui: il comportamento molesto è proseguito con frasi e gesti inequivocabili, fino a culminare in un episodio particolarmente grave. L’uomo, infatti, ha chiuso una delle due operatrici sanitarie in un ufficio, impedendole di uscire. Solo grazie alla determinazione e al sangue freddo, la donna è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Ricevuta la segnalazione, la pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta rapidamente presso l’ospedale di Como. Gli agenti hanno preso contatto con le vittime, che hanno fornito una dettagliata testimonianza su quanto accaduto. Dopo aver raccolto le querele delle due operatrici sanitarie, i poliziotti hanno proceduto a fermare il 49enne, che è stato condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

Le accuse e la situazione dell’arrestato

L’uomo, di origine irachena, è risultato essere senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, in quanto mai censito dalle autorità. Nei suoi confronti sono scattate le accuse di violenza sessuale aggravata e la denuncia per ingresso e soggiorno illegale in Italia. Dopo la notifica al Pubblico Ministero, il 49enne è stato associato al carcere del Bassone.

IPA