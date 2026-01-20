Infermieri con le nuove lauree potranno fare ricette, caos nella sanità e medici in rivolta dopo la decisione
Nuove lauree magistrali per infermieri e prescrizioni limitate di ricette: la riforma non piace ai medici e guarda ai modelli già attivi all’estero
Il governo prepara tre nuove lauree magistrali per infermieri specializzati in cure primarie, pediatriche ed emergenza. Il decreto apre anche alla prescrizione di ricette in ambio infermieristico, una possibilità che provoca il malumore dei medici, mentre Fnopi parla di svolta storica. All’estero modelli simili sono già diffusi.
- Nuove lauree per infermieri
- Quali sono i tre percorsi
- Prescrizioni e ricette, cosa cambia
- Lo scontro con i medici
Nuove lauree per infermieri
È una riforma destinata a incidere in profondità sull’organizzazione del Servizio sanitario nazionale: il sistema formativo degli infermieri italiani si prepara infatti a cambiare volto con l’introduzione di tre nuove lauree magistrali specialistiche, pensate sia per rispondere alla crescente carenza di personale medico, che per potenziare questo ruolo, anche con la possibilità di prescrivere alcune ricette.
Il progetto prende forma dallo schema di decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, inviato al Parlamento il 31 dicembre, che interviene sul decreto dell’8 gennaio 2009 relativo alle classi di laurea magistrale delle professioni sanitarie.
Il provvedimento introduce percorsi biennali riservati agli infermieri già in possesso della laurea triennale, superando l’attuale assetto che prevede un’unica magistrale, quella in Scienze infermieristiche e ostetriche, finora orientata soprattutto a funzioni organizzative e dirigenziali.
Quali sono i tre percorsi
I nuovi titoli accademici sono i seguenti:
- Cure primarie e sanità pubblica: formerà infermieri destinati a operare sul territorio, nell’assistenza domiciliare, nella prevenzione e nelle case di comunità finanziate dal Pnrr, considerate uno snodo chiave della sanità di prossimità.
- Cure pediatriche e neonatali: sarà rivolta a chi lavorerà nei reparti ospedalieri, nei consultori e negli ambulatori territoriali dedicati all’infanzia e ai neonati.
- Cure intensive e dell’emergenza: formerà professionisti da impiegare nei reparti ad alta complessità, nei pronto soccorso e nelle terapie intensive, contesti sempre più sotto pressione per carenza di personale e aumento dei casi critici.
Secondo le prime indicazioni, i nuovi corsi potrebbero partire già dal prossimo anno accademico o dal 2027-2028, una volta completato l’iter parlamentare e definiti gli standard formativi con le università.
Prescrizioni e ricette, cosa cambia
Accanto alla riforma dei percorsi di studio, il decreto introduce un’altra novità destinata a far discutere: la possibilità, per gli infermieri in possesso della nuova laurea magistrale, di effettuare “ricette“, anche se si parla perlopiù di prescrizioni infermieristiche limitate.
Non si tratta infatti di farmaci né di atti diagnostici, ma esclusivamente di presidi, ausili e tecnologie direttamente connesse all’assistenza infermieristica.
Si parla, ad esempio, di dispositivi per l’incontinenza, materiali avanzati per le medicazioni, sacche e sistemi per le stomie. Una competenza che oggi, nella pratica quotidiana, viene spesso solo “suggerita” dagli infermieri ma formalizzata da altri professionisti.
La misura dovrà comunque essere accompagnata da interventi normativi specifici e potrebbe rientrare nella più ampia delega di riforma delle professioni sanitarie attualmente in discussione in Parlamento.
Lo scontro con i medici
La prospettiva di ampliare le competenze infermieristiche ha però acceso un duro confronto con le organizzazioni mediche. I principali sindacati (Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Fimmg e Sumai) hanno espresso una netta contrarietà, definendo il decreto un intervento unilaterale che attribuisce agli infermieri prerogative ritenute proprie della professione medica, in particolare nell’ambito della diagnosi e della terapia.
Sulla stessa linea anche il Sindacato Medici Italiani (Smi), che legge la riforma come un tentativo di spostare alcune funzioni verso professioni meno costose dal punto di vista retributivo e formativo, con il rischio di indebolire potenzialmente la qualità dell’assistenza.
Di segno opposto la valutazione della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (Fnopi), che parla di una trasformazione attesa da anni. Per la Federazione, la riforma riconosce finalmente il ruolo centrale degli infermieri nella presa in carico dei pazienti, soprattutto nelle cronicità e nella sanità territoriale.
Sul tema delle prescrizioni, Fnopi precisa che si tratta di formalizzare competenze già esercitate nei fatti: negli ambulatori dedicati alle stomie, ad esempio, sono già gli infermieri a valutare il presidio più adatto.