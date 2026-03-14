Infermieri girano video choc all'ospedale Ruggi di Salerno con insulti ai cadaveri, è bufera: "Irresponsabili"

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Alcuni infermieri e operatori sanitari dell’ospedale Ruggi di Salerno avrebbero girato dei video in cui si prendono gioco di malati e di persone decedute all’interno della struttura. La diffusione dei filmati ha sollevato dubbi sui sistemi di sicurezza dell’ospedale, oltre che sulla professionalità delle persone coinvolte. L’Asl locale ha disposto accertamenti.

I filmati dell’ospedale Ruggi di Salerno

I video sono stati resi pubblici dal podcast Super Salerno, prodotto dall’associazione “Figli delle chiancarelle”. In precedenza sarebbero circolati solo tra privati.

Le immagini mostrerebbero corse sui carrelli dei medicinali nei corridoi del pronto soccorso, video comici irrispettosi dei malati e anche insulti nei confronti dei cadaveri di persone decedute nell’ospedale.

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Le persone protagoniste dei video sembrano essere infermieri e operatori sanitari della struttura.

I dubbi sollevati dai video

La pubblicazione dei filmati ha sollevato diverse polemiche nei confronti della gestione dell’ospedale di Salerno e verso la professionalità del personale.

Al momento, però, non è certo che quelli ripresi dai video siano effettivamente infermieri e assistenti sanitari del Ruggi, visto che i protagonisti dei filmati non sono stati ancora individuati.

In ogni caso, diversi osservatori hanno notato la mancanza di sorveglianza e di misure di sicurezza la realizzazione di questi video indica.

La reazione dell’Asl

La Asl di Salerno ha immediatamente reagito alla pubblicazione dei filmati con un duro comunicato che annuncia accertamenti per verificare chi siano i responsabili della realizzazione dei video.

“La direzione generale è venuta a conoscenza della diffusione in rete di un video i cui contenuti gettano grave discredito sulla serietà e sull’impegno del personale tutto dell’Azienda” scrive la Asl nel comunicato.

“Nello stigmatizzare l’irresponsabilità degli autori del video e la diffusione dello stesso, comunica di avere attivato un percorso di accertamento degli atteggiamenti riscontrati anche ai fini disciplinari” prosegue l’Azienda sanitaria, annunciando provvedimenti.

Nella conclusione del comunicato, la Asl si riserva eventuali azioni giudiziarie contro i protagonisti dei video e chiede agli ordini professionali competenti di adottare “le iniziative del caso”.