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Tre giovanissimi sono stati arrestati e condotti in carcere per rapina aggravata. I Carabinieri hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di un maggiorenne e due minorenni, accusati di aver aggredito e minacciato un’anziana e il figlio nella loro abitazione di Trappeto, in provincia di Palermo.

Le accuse e l’irruzione in casa a Trappeto

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i provvedimenti sono stati emessi rispettivamente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e dal Giudice per le indagini preliminari della Procura di Palermo presso il Tribunale per i minorenni. Riguardano tre indagati di 18 anni, 17 anni e 16 anni, ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso.

I fatti contestati risalgono al 17 settembre scorso. Secondo la ricostruzione investigativa, i ragazzi sono entrati nell’abitazione passando da una portafinestra al piano terra. Hanno colpito al volto il figlio della donna e lo hanno immobilizzato con un cavo elettrico. Poi, minacciandolo con una pistola, si sono fatti consegnare il denaro che aveva con sé. Raggiunta l’anziana nella camera da letto, l’avrebbero costretta a cedere i gioielli, compresi la fede nuziale e il bancomat.

Le verifiche sui filmati e sul bancomat

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Compagnia di Partinico, in collaborazione con i colleghi di Carini. L’analisi delle immagini di videosorveglianza ha permesso di ricostruire gli spostamenti dei presunti responsabili. Un primo riscontro è arrivato dal bancomat sottratto alla vittima: i rapinatori lo avrebbero utilizzato quella stessa notte per effettuare un consistente prelievo.

Gli investigatori hanno poi esaminato i filmati dei Comuni di Trappeto e Balestrate. Le riprese hanno consentito di individuare l’auto utilizzata per la rapina, risultata rubata e successivamente abbandonata nel centro abitato di Balestrate. I video hanno inoltre documentato i tre mentre si allontanavano a piedi dopo aver lasciato il veicolo. Gli elementi raccolti hanno contribuito a ricostruire la dinamica dei fatti e il contesto relazionale dei presunti autori. Il quadro accusatorio è stato condiviso dall’Autorità giudiziaria.

Il diciottenne è stato condotto nel carcere Pagliarelli; i due minorenni sono stati accompagnati all’Istituto penitenziario minorile Malaspina.

Carabinieri