Due denunce e oltre mille chili di fuochi d’artificio sequestrati il bilancio delle recenti operazioni condotte dalla Polizia di Stato per contrastare la produzione e il commercio illegale di prodotti pirotecnici. Gli interventi sono stati effettuati a Catania e Sant’Antimo, in provincia di Napoli, nell’ambito dei controlli intensificati in vista delle festività di fine anno, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e prevenire incidenti legati all’uso di materiale esplodente non autorizzato.

Controlli rafforzati per la sicurezza pubblica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, con l’avvicinarsi delle festività di fine anno sono stati potenziati i controlli su tutto il territorio nazionale per contrastare la produzione e il commercio illegale di fuochi d’artificio e prodotti pirotecnici. L’iniziativa mira a garantire il rispetto delle normative sulla pubblica sicurezza e a salvaguardare l’incolumità dei cittadini, spesso messa a rischio dalla circolazione di materiale esplodente non conforme alle regole.

Sequestro record e denuncia a Catania

A Catania, gli agenti della Divisione polizia amministrativa e sociale (Pas) hanno fermato un 57enne durante un controllo nel territorio di Piano Tavola. L’uomo è stato trovato alla guida di un veicolo non idoneo al trasporto di materiale esplodente e privo delle necessarie autorizzazioni dell’autorità di pubblica sicurezza. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti circa mille chili di fuochi d’artificio, privi di documentazione che ne attestasse la tracciabilità, rendendo il carico non solo pericoloso ma anche illegale.

Il trasporto, effettuato in totale violazione delle norme di sicurezza, ha rappresentato un grave rischio per la collettività. Il 57enne non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla provenienza del materiale, motivo per cui è stato denunciato anche per ricettazione. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato dagli agenti.

Fabbrica illegale scoperta a Sant’Antimo

Nel comune di Sant’Antimo, in provincia di Napoli, la Polizia ha individuato una vera e propria fabbrica clandestina di fuochi d’artificio. Grazie a un’attività di monitoraggio dei social network, spesso utilizzati per la pubblicizzazione e la vendita di articoli pirotecnici, i Falchi della Squadra mobile e gli agenti della Pas partenopei hanno individuato un 34enne sospettato di essere coinvolto nel commercio illegale di materiale esplodente.

Dopo averlo messo sotto sorveglianza, gli agenti hanno seguito il 34enne fino a un locale di sua disponibilità a Sant’Antimo. All’interno dello stabile è stata scoperta una fabbrica illegale di fuochi pirotecnici, dove sono stati trovati e sequestrati numerosi articoli: diverse batterie di fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa 50 chilogrammi, 78 razzi, 35 bombe da mortaio, 81 spolette e numerosi petardi artigianali, oltre a pezzi di artifizi pirotecnici di fabbricazione artigianale e altro materiale privo di etichettatura.

L’uomo è stato denunciato per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il ruolo dei social network nel commercio illecito

Le indagini che hanno portato alla scoperta della fabbrica clandestina a Sant’Antimo sono partite dal monitoraggio dei social network, canali sempre più utilizzati per la promozione e la vendita di prodotti pirotecnici non autorizzati. La Polizia di Stato ha sottolineato come la rete rappresenti un terreno fertile per il commercio illegale di fuochi d’artificio, spesso pubblicizzati e venduti senza alcun rispetto delle norme di sicurezza e senza le necessarie autorizzazioni.

