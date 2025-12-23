Inferno di sangue a Pistoia, massacrato in centro con mazze e coltelli: presi i 5 sicari
Cinque uomini sono stati arrestati a Pistoia per una violenta aggressione nel centro storico, identificati grazie a videosorveglianza e Polizia.
Cinque persone fermate a Pistoia, dove un uomo è stato vittima di una aggressione nel centro storico. Gli autori sono stati identificati e fermati grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’intuito di un agente della Polizia stradale. I fermati sono stati condotti nel carcere cittadino.
Le indagini e la ricostruzione dei fatti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 21 dicembre scorso, un uomo è stato brutalmente aggredito nel centro storico di Pistoia. L’episodio ha visto coinvolti cinque uomini, che hanno colpito la vittima utilizzando mazze e coltelli. L’azione violenta ha destato particolare allarme nella comunità locale, sia per la ferocia dell’attacco sia per il luogo in cui si è verificato, ovvero una zona centrale e frequentata della città.
L’identificazione dei responsabili
Le indagini sono state avviate immediatamente dalla Squadra mobile di Pistoia e dal commissariato di Montecatini. Gli investigatori hanno analizzato le immagini di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nell’area dell’aggressione. Grazie a questo lavoro, sono stati identificati i primi tre aggressori. La svolta nelle indagini è arrivata quando un agente della sottosezione della Polizia stradale di Montecatini ha notato un comportamento sospetto: l’acquisto di coltelli, mazze, passamontagna e martelli da parte di due uomini. L’agente ha segnalato la targa dell’auto utilizzata dai sospetti ai colleghi impegnati nelle indagini, permettendo così di risalire anche agli altri due ricercati.
Le perquisizioni e i sequestri
Nel corso delle perquisizioni domiciliari effettuate dagli agenti, sono stati rinvenuti i capi di abbigliamento indossati durante l’aggressione, alcuni dei quali ancora sporchi di sangue. Inoltre, sono stati sequestrati gli strumenti offensivi utilizzati nell’attacco, tra cui mazze e coltelli. Questi elementi hanno fornito ulteriori riscontri alle accuse mosse nei confronti dei fermati. Tutti i responsabili sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto e accompagnati nel carcere di Pistoia.
