Fermato un 26enne svizzero di origini rumene per maltrattamenti e lesioni personali aggravate ai danni della compagna. L’uomo è stato arrestato nella serata di ieri a Como, dopo che la vittima, una 45enne cittadina italiana, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine per le violenze subite tra le mura domestiche.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’allarme è scattato intorno alle 19.30 di ieri, quando la donna ha contattato il 112 N.U.E. per denunciare una situazione di maltrattamenti in corso. La vittima, di origini rumene ma cittadina italiana, ha raccontato agli operatori di essere stata aggredita dal compagno già dalla sera precedente. Le violenze, secondo quanto riferito, si sono manifestate con minacce, calci e lanci di oggetti, in particolare bicchieri, e sono proseguite fino al momento della richiesta di aiuto.

La fuga della vittima e del figlio minore

La donna, approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore, è riuscita a fuggire dall’abitazione insieme al figlio minore. I due si sono rifugiati nell’autovettura della vittima, dove sono stati raggiunti dagli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como. La situazione si è rivelata particolarmente delicata: il minore, infatti, era stato a sua volta minacciato di morte dal 26enne, rendendo necessario un intervento tempestivo per garantire la sicurezza di entrambi.

Le indagini e i precedenti dell’arrestato

Durante le prime verifiche, la Polizia ha accertato che l’uomo era già stato oggetto di un ammonimento da parte del Questore di Como, Marco Calì, per episodi analoghi. Sono emersi anche altri interventi delle forze dell’ordine per situazioni simili, a conferma di una condotta reiterata di maltrattamenti e violenza domestica. Gli agenti si sono quindi recati presso l’abitazione della donna per rintracciare il responsabile.

L’arresto e l’identificazione

Giunti nell’appartamento, i poliziotti hanno trovato il 26enne steso a terra nel bagno, addormentato. L’uomo, cittadino svizzero residente nel Mendrisiotto e privo di documenti di riconoscimento, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di maltrattamento in famiglia e lesioni personali aggravate. Successivamente, è stato condotto in Questura per l’identificazione e per completare gli accertamenti di rito.

Accertamenti in Questura e precedenti penali

In Questura, la Polizia ha potuto identificare compiutamente l’arrestato, confermando la sua nazionalità svizzera e la residenza nel Mendrisiotto. Gli accertamenti hanno inoltre fatto emergere precedenti di polizia e condanne a suo carico per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L’uomo, dunque, non era nuovo a comportamenti violenti e a episodi di reato contro la persona e l’autorità.

Il trasferimento in carcere

Informato il Pubblico Ministero di turno, il 26enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Como, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli sviluppi dell’indagine e dell’eventuale processo.

Un caso che riaccende i riflettori sulla violenza domestica

Questo episodio rappresenta l’ennesima testimonianza della gravità del fenomeno della violenza domestica, che spesso si consuma tra le mura di casa e coinvolge anche minori. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in salvo la donna e il figlio, evitando conseguenze ancora più gravi. La Polizia di Stato invita chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto, ricordando che esistono strumenti di tutela e protezione per le vittime di maltrattamenti e aggressioni.

Le procedure di tutela e prevenzione

Le forze dell’ordine, in casi come questo, attivano immediatamente le procedure previste dalla legge per la tutela delle vittime di violenza domestica. Oltre all’arresto del responsabile, vengono valutate misure di protezione e assistenza per la donna e il minore, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali e delle associazioni specializzate. L’obiettivo è garantire non solo la sicurezza immediata, ma anche un percorso di recupero e sostegno psicologico per chi ha subito maltrattamenti.

Il ruolo della Polizia e la collaborazione con le istituzioni

La Polizia di Stato sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini nella lotta contro la violenza domestica. Solo attraverso la denuncia e la segnalazione tempestiva è possibile intervenire in modo efficace e prevenire tragedie. Il caso di Como dimostra come la prontezza della vittima nel chiedere aiuto e la rapidità dell’intervento abbiano fatto la differenza.

Prevenzione e sensibilizzazione

Oltre all’azione repressiva, la prevenzione e la sensibilizzazione restano strumenti fondamentali per contrastare il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia. La Polizia di Stato promuove campagne informative e iniziative rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di far emergere situazioni di rischio e fornire supporto alle vittime. La collaborazione con scuole, enti locali e associazioni è essenziale per costruire una rete di protezione efficace.

Conclusioni

L’arresto del 26enne svizzero a Como rappresenta un importante risultato nell’attività di contrasto alla violenza domestica. L’episodio, pur nella sua drammaticità, evidenzia la necessità di non abbassare la guardia e di continuare a lavorare per la tutela delle vittime e la prevenzione dei reati in ambito familiare.

