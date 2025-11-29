Inferno domestico a Foligno, 22enne picchia ripetutamente la sorella, il cugino e la zia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 22enne italiano è stato raggiunto da una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai familiari conviventi, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto, a seguito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato di Foligno (Perugia) sotto il coordinamento della Procura della Repubblica spoletina.

Le indagini e la decisione del Tribunale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dopo che i familiari del giovane, esasperati da una situazione ormai insostenibile, hanno deciso di denunciare i fatti. Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di violenze psicologiche e fisiche che si sarebbero protratte per alcune settimane, con episodi quasi quotidiani ai danni della sorella, del cugino e della zia, tutti conviventi con l’indagato.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, il 22enne – già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona – avrebbe sottoposto i familiari a pesanti ingiurie, vessazioni di vario genere e ripetute percosse. In più occasioni, sia la sorella che il cugino sono stati costretti a ricorrere a cure mediche a causa delle contusioni e delle lesioni riportate in seguito alle aggressioni.

Le misure cautelari applicate

La gravità della situazione ha portato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto a richiedere l’applicazione di una misura cautelare nei confronti del giovane. Il G.I.P. ha quindi disposto l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai tre familiari conviventi e l’applicazione di modalità elettroniche di controllo per garantire il rispetto delle prescrizioni imposte.

IPA