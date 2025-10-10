Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per maltrattamenti in famiglia a Locri (Reggio Calabria). Un uomo di 50 anni, di nazionalità marocchina, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a seguito di gravi episodi di violenza domestica ai danni dei suoi familiari.

Le indagini e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri e portata avanti dagli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bovalino. Gli investigatori hanno ricostruito un quadro dettagliato di violenze fisiche e psicologiche che si sarebbero protratte nel tempo, causando gravi conseguenze alle vittime coinvolte.

La ricostruzione dei fatti

Le indagini hanno permesso di accertare che il 50enne, regolarmente presente sul territorio nazionale, avrebbe sottoposto i propri familiari a ripetuti episodi di maltrattamenti. Le condotte contestate comprendono sia aggressioni fisiche che pressioni psicologiche, con un impatto significativo sulla salute e sul benessere dei familiari. Gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno portato il giudice a disporre la misura cautelare più severa, ovvero la detenzione in carcere.

L’arresto e la custodia cautelare

L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato e condotto presso la Casa Circondariale di Locri, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta un provvedimento adottato per tutelare le vittime e prevenire ulteriori episodi di violenza domestica.

L’impegno della Polizia contro la violenza domestica

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno ribadito il loro impegno costante nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica. La Polizia invita tutte le persone che si trovano in situazioni di pericolo a non esitare nel chiedere aiuto. È attivo il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522, disponibile 24 ore su 24, a cui è possibile rivolgersi per ricevere supporto immediato.

