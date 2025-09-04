Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un provvedimento di ammonimento per violenza domestica è stato emesso dal Questore nei confronti di un uomo residente nella provincia di Potenza. L’uomo è stato ritenuto responsabile di comportamenti aggressivi e ripetute aggressioni nei confronti dell’ex moglie e dei suoi familiari. Il provvedimento è stato adottato dopo che la donna, vittima di violenze psicologiche e fisiche, è stata costretta ad abbandonare la casa coniugale. Le minacce e le violenze sono proseguite anche dopo la separazione, coinvolgendo i familiari della donna.

Il provvedimento del Questore: ammonimento per violenza domestica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Potenza ha adottato un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo residente nella provincia. L’uomo si è reso protagonista di violenze ripetute e di comportamenti aggressivi nei confronti dell’ex moglie e dei suoi familiari. Le autorità hanno ricostruito una serie di episodi che hanno portato la donna a lasciare la casa familiare e a trasferirsi presso l’abitazione dei genitori, nel tentativo di sfuggire a una situazione divenuta insostenibile.

Le violenze e le aggressioni: una spirale senza fine

La vicenda ha avuto inizio con una serie di atti di violenza psicologica e aggressioni fisiche perpetrate dall’uomo anche in presenza dei figli minori. Questi episodi hanno costretto la donna a prendere la difficile decisione di abbandonare la casa coniugale. Tuttavia, la situazione non si è risolta con la separazione: le minacce e le violenze sono proseguite, questa volta rivolte anche ai familiari della donna, che sono diventati a loro volta vittime di aggressioni da parte dell’uomo.

La definizione giuridica della violenza domestica

I comportamenti messi in atto dall’uomo rientrano tra quelli che la legge italiana definisce come violenza domestica, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge 93/2013, modificato dalla Legge 168/2023. In base a questa normativa, il Questore ha ordinato all’uomo di adottare un comportamento conforme alla legge, intimandogli di astenersi da qualsiasi condotta molesta, persecutoria o prevaricatrice, sia essa esercitata di persona, tramite minacce telefoniche o attraverso i social network. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori pregiudizi nei confronti dell’ex moglie e dei suoi familiari.

Le misure di prevenzione: ammonimento e trattamento terapeutico

Oltre all’ammonimento, il Questore ha invitato l’uomo a intraprendere un percorso terapeutico presso il Centro per Uomini Autori di Violenza di Genere (C.U.A.V.), una struttura regionale gestita dal Comune di Potenza in collaborazione con l’ASP. Il centro è stato istituito nell’ambito del Protocollo Zeus, un accordo siglato tra la Questura di Potenza, l’ASP e il Comune, con l’obiettivo di offrire supporto e strumenti di recupero agli autori di violenza di genere.

Il ruolo del Protocollo Zeus nella prevenzione della violenza

Il Protocollo Zeus rappresenta un importante strumento di prevenzione e contrasto alla violenza domestica. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, il protocollo mira a intervenire tempestivamente nei confronti di chi si rende responsabile di comportamenti violenti, offrendo percorsi di recupero e supporto psicologico. Nel caso specifico, l’uomo ammonito è stato invitato a seguire un trattamento terapeutico presso il C.U.A.V., con l’obiettivo di interrompere la spirale di aggressioni e favorire un cambiamento reale nei suoi comportamenti.

La tutela delle vittime e l’importanza della denuncia

La vicenda mette in luce l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di violenza domestica e di rivolgersi alle autorità competenti per ottenere protezione e supporto. Le forze dell’ordine, grazie anche a strumenti come l’ammonimento e i protocolli di intesa, possono intervenire per tutelare le vittime e prevenire il ripetersi di situazioni di violenza. Nel caso della provincia di Potenza, il tempestivo intervento della Questura ha permesso di adottare misure concrete a tutela della donna e dei suoi familiari.

Il contesto territoriale: la risposta delle istituzioni a Potenza

La collaborazione tra la Questura, l’ASP e il Comune di Potenza testimonia l’impegno delle istituzioni locali nella lotta alla violenza domestica. Attraverso la creazione di centri specializzati e la promozione di protocolli di intesa, il territorio si è dotato di strumenti efficaci per affrontare il fenomeno e offrire supporto sia alle vittime che agli autori di reati di genere. L’esperienza maturata a Potenza può rappresentare un modello da seguire anche in altre realtà.

Conclusioni: la prevenzione come chiave per il cambiamento

Il caso dell’uomo ammonito per violenza domestica nella provincia di Potenza evidenzia quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente per interrompere le dinamiche di aggressione e garantire la sicurezza delle vittime. Grazie all’azione coordinata delle istituzioni e all’adozione di strumenti innovativi come il Protocollo Zeus, è possibile offrire una risposta concreta e promuovere un cambiamento culturale nella società. La prevenzione e il supporto psicologico rappresentano elementi chiave per contrastare la violenza di genere e costruire comunità più sicure e inclusive.

IPA