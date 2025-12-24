Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dai Carabinieri a Talsano (Taranto), dove un giovane di 30 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo aver aggredito il padre convivente. L’episodio, avvenuto all’interno dell’abitazione familiare, è stato reso noto dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato la tempestività dell’azione, scaturita da una richiesta di aiuto giunta alla Centrale Operativa. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un uomo di 61 anni, sarebbe stata oggetto di ripetute violenze e minacce da parte del figlio, finalizzate all’ottenimento di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito di una segnalazione di emergenza che ha permesso ai militari di intervenire rapidamente presso l’abitazione di Talsano. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi e ha garantito la sicurezza immediata della vittima.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il giovane di 30 anni avrebbe messo in atto, da tempo, una serie di comportamenti vessatori nei confronti del padre convivente. Le condotte contestate comprendono aggressioni fisiche e verbali, minacce e pressioni psicologiche, tutte finalizzate a ottenere somme di denaro. Il denaro, secondo quanto dichiarato dalla vittima, sarebbe stato destinato all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Un contesto di violenza domestica

La situazione familiare, come emerso dalle indagini, era caratterizzata da un clima di grave disagio e da episodi di violenza domestica sempre più frequenti. Il padre, ormai esasperato, ha formalizzato la querela raccontando ai Carabinieri una lunga serie di episodi di maltrattamenti e minacce subiti nel tempo.

L’ultimo episodio e l’intervento dei Carabinieri

L’ultimo episodio di aggressione si è verificato per futili motivi: il figlio avrebbe nuovamente aggredito il padre, provocandogli una ferita al collo. I militari, giunti sul posto, hanno immediatamente soccorso la vittima, che è stata trasportata presso l’Ospedale di Taranto per le cure del caso. I sanitari hanno medicato il 61enne, che fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.

L’attivazione del Codice Rosso

Considerata la gravità della situazione e il pericolo concreto per la persona offesa, i Carabinieri hanno attivato il protocollo del “Codice Rosso”, che prevede una corsia preferenziale per la tutela delle vittime di violenza domestica e maltrattamenti. L’obiettivo è garantire una risposta immediata e coordinata da parte delle autorità competenti.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle formalità di rito, il 30enne è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale “C. Magli” di Taranto, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità procedente. Le accuse a suo carico sono gravi e comprendono estorsione, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.